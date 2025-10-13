Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuân Son lọt top tìm kiếm

  • Thứ hai, 13/10/2025 15:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Google chỉ sau hai ngày tái xuất.

Xuân Son trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Theo dữ liệu từ Google Trends sáng 13/10, từ khóa Nguyễn Xuân Son ghi nhận mức tăng hơn 600% lượng tìm kiếm, vượt qua hàng loạt chủ đề thời sự, kinh tế và bóng đá quốc tế. Thời điểm lượng truy cập đạt đỉnh là vào lúc 8h20. Từ khóa “Nguyễn Xuân Son” chạm mức 100 điểm, cao nhất trong thang đo mức độ quan tâm trong 24 giờ gần nhất.

Lý do chân sút gốc Brazil “đốt cháy” bảng xếp hạng tìm kiếm là bởi, cách đây hai ngày anh chính thức tái xuất sân cỏ sau khoảng 10 tháng điều trị chấn thương. Trong trận giao hữu giữa Nam Định với Trẻ PVF-CAND, cầu thủ sinh năm 1997 được tung vào sân 20 phút cuối hiệp 2.

Là một trong những ngôi sao nhập tịch nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam, Xuân Son từng khiến hàng thủ các đội tại ASEAN Cup 2024 chao đảo với khả năng di chuyển khôn ngoan và dứt điểm lạnh lùng. Sự trở lại của anh vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, được Google xếp ở nhóm xu hướng nổi bật nhất cùng các truy vấn phụ như “Thép Xanh Nam Định” và “Nguyen Xuan Son - Soccer player”.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang đến làn gió mới cho cả Nam Định lẫn tuyển Việt Nam. Ở cấp CLB, HLV Vũ Hồng Việt kỳ vọng tiền đạo này sẽ giúp hàng công đội bóng thành Nam lấy lại sức mạnh sau giai đoạn sa sút phong độ. Còn với đội tuyển, Xuân Son được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son trở lại

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu khi vào sân trong trận giao hữu giữa Nam Định và trẻ PVF-CAND chiều 11/10.

43:2587 hôm qua

Kiều Oanh

Nguyễn Xuân Son Xuân Son Nam Định tuyển Việt Nam

    Doan Van Hau tai xuat hinh anh

    Đoàn Văn Hậu tái xuất

    20:57 11/10/2025 20:57 11/10/2025

    0

    Sau gần hai năm vắng bóng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ trong trận giao hữu giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội.

