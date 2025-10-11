HLV Kim Sang-sik được đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) vừa trình Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang-sik sau thành tích giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang-sik được đề xuất nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ảnh: VFF.

Theo thông tin của Tri Thức - Znews, tờ trình được Bộ VHTT&DL trình lên Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10. Trong đó nêu rõ “HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng và duy trì vị thế hàng đầu khu vực”.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, U23 Việt Nam trình diễn lối chơi hiện đại, gắn kết và hiệu quả. Đội bóng vượt qua vòng bảng với hai chiến thắng thuyết phục trước Lào và Campuchia, đánh bại Philippines ở bán kết để giành quyền vào trận chung kết.

Tại trận chung kết diễn ra ngày 29/7, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Công Phương, khép lại hành trình hoàn hảo. Đây là lần thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam vô địch khu vực, qua đó tiếp tục khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của bóng đá trẻ nước nhà.

Ngoài HLV Kim Sang-sik, 4 trợ lý trong ban huấn luyện cũng được đề xuất khen thưởng gồm các trợ lý Yoon Dong-hun, Lee Jung-soo, Lee Woon-jae (đều mang quốc tịch Hàn Quốc) và Cedric Serge Christian Roger (quốc tịch Pháp).

Các cộng sự của chiến lược gia người Hàn Quốc được đánh giá có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến thuật, phân tích đối thủ và hỗ trợ HLV trưởng trong công tác huấn luyện. Trong đó, ông Lee Jung-soo, trợ lý số một của đội, đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa HLV trưởng, cầu thủ và các thành viên khác, góp phần lớn vào sự vận hành trơn tru của toàn đội.

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh chức vô địch của U23 Việt Nam là “kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, kỷ luật và quyết tâm cao của tập thể đội tuyển, cùng với sự dẫn dắt tài tình và đấu pháp hợp lý của HLV Kim Sang-sik”.

Trước đó, U23 Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 ngay sau khi trở về từ Indonesia. Bộ VHTT&DL cũng khen thưởng tập thể đội và các cá nhân có đóng góp nổi bật.

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trân đấu lượt về với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Còn U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đang có chuyến tập huấn tại UAE và chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai với U23 Qatar.