HLV Văn Sỹ Sơn muốn SLNA lấy lại bản sắc

HLV Văn Sỹ Sơn nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của ông là khơi lại bản sắc bóng đá của SLNA, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

HLV Văn Sỹ Sơn chính thức dẫn dắt SLNA. Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club.

Sáng 7/10, SLNA công bố HLV Văn Sỹ Sơn trở thành thuyền trưởng mới thay cho HLV Phan Như Thuật. Sự “hồi hương” của nhà cầm quân gốc Nghệ An mở ra kỳ vọng giúp đội bóng xứ Nghệ tìm lại bản sắc, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau khởi đầu khó khăn tại V.League 2025/26.

Theo tìm hiểu, quá trình đàm phán giữa SLNA và HLV Văn Sỹ Sơn diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Sau khi ra mắt vào buổi sáng, ông đã lập tức bắt tay vào buổi tập đầu tiên với các học trò vào buổi chiều.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là dù đi xa bao nhiêu năm, nhưng hôm nay trở về nơi đây, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của lãnh đạo cũng như các cầu thủ hiện tại. Với kinh nghiệm đã từng trải, tôi sẽ cống hiến hết những gì mình có. Hy vọng, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội nhà trong quãng đường sắp tới”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ trong ngày ra mắt.

Buổi tập đầu tiên của HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò. Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club.

Dưới thời HLV Như Thuật, đội bóng xứ Nghệ chỉ có một trận hòa và bốn thất bại. Đây là lý do nhà cầm quân trẻ này xin từ chức sau khi vòng 5 kết thúc. Ở vòng 6, khi HLV Huy Hoàng tạm quyền, SLNA giành được 1 điểm trước HAGL.

Hiện tại, đội bóng thành Vinh mới có 5 điểm, xếp thứ 10 sau 6 vòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của HLV Văn Sỹ Sơn trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng mang đến luồng gió mới, khơi dậy bản sắc bóng đá Nghệ An trong hành trình tìm lại vị thế tại V.League.

Nhà cầm quân 53 tuổi tiếp tục nhấn mạnh: “Người Nghệ An có một câu giận thì giận mà thương thì thương. Quan trọng nhất lúc này là tôi muốn cùng các cầu thủ lấy lại bản sắc vốn có của SLNA. Mong người hâm mộ hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ đội bóng nhiều hơn nữa”.

Trước mắt, HLV Văn Sỹ Sơn có hơn 10 ngày chuẩn bị trước khi SLNA tiếp đón CAHN trên sân Vinh ngày 18/10. Ngoài V.League, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn mục tiêu ở Cúp Quốc gia – giải đấu mà họ đang là đương kim á quân.