Nam Định tiếp tục mua thêm ngoại binh

Sáng 7/10, Nam Định thông báo chiêu mộ hai tân binh Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba, qua đó nâng tổng số ngoại binh lên 15 cầu thủ ở mùa giải 2025/26.

Lusamba là một trong hai ngoại binh vừa được Nam Định chiêu mộ. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

“Với mục tiêu các cầu thủ phải cháy hết mình mỗi khi bước vào sân, mệt có người thay thế, Nam Định chiêu mộ thêm bộ đôi Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba”, đội bóng thành Nam nói về việc bổ sung hai ngoại binh mới.

Chadrac Akolo, sinh năm 1995, mang quốc tịch Congo, từng chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ligue 1 và Ligue 2 cùng Amiens SC, hay Super League Thụy Sĩ trong màu áo FC St. Gallen. Tiền đạo cao 1,72 m có thể chơi cả trung phong lẫn cánh trái, hứa hẹn tăng thêm lựa chọn cho hàng công vốn đã có Brenner Marlos, Kristoffer Normann Hansen, Mamoud Eid, Percy Tau và Kyle Hudlin.

Trong khi đó, Arnaud Lusamba sinh năm 1997, quốc tịch Pháp và Congo, là tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm. Anh từng khoác áo Nice, Amiens SC ở Ligue 1, hay Alanyaspor và Pendikspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự xuất hiện của Lusamba giúp Nam Định tăng tính cạnh tranh ở tuyến giữa.

Chadrac Akolo từng thi đấu tại Bundesliga trước khi tới Việt Nam. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Đội bóng thành Nam khẳng định việc chiêu mộ thêm hai ngoại binh nằm trong mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh ở các đấu trường mà họ tham dự. Nhất là khi đội bóng này cùng lúc chinh chiến ở nhiều đấu trường, từ V.League, Cúp Quốc gia đến Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two.

Theo xác nhận của Nam Định, hợp đồng của Akolo có thời hạn 3 năm, còn Lusamba là 2 năm. Do danh sách ngoại binh tại V.League và Cúp các CLB Đông Nam Á đã chốt, bộ đôi này có thể phải đợi đến giai đoạn tiếp theo.

Còn tại đấu trường AFC Champions League Two, các CLB được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ với hạn chót gần nhất là ngày 31/10, đây nhiều khả năng là thời điểm Nam Định điều chỉnh đội hình.