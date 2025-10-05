Harry Kewell được chào đón nồng nhiệt khi tới Hà Nội

Rất đông CĐV Hà Nội trong sắc áo tím, cầm cờ và hoa rực rỡ, đã có mặt tại sân bay chiều 5/10 để chào đón HLV Harry Kewell.

Người hâm mộ của Hà Nội chào đón HLV Harry Kewell. Ảnh: Hanoi Football Club.

Các CĐV của Hà Nội có mặt từ sớm ở sân bay Nội Bài để chờ đón sự xuất hiện của cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool. HLV Harry Kewell nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa tươi và chụp ảnh cùng các cổ động viên nhiệt thành của đội bóng thủ đô. Hình ảnh này phản ánh sự háo hức, niềm tin và kỳ vọng lớn lao mà khán giả thủ đô đặt vào chiến lược gia người Australia.

Trước đó, sáng 4/10, Hà Nội công bố chính thức bổ nhiệm HLV Harry Kewell sau quá trình tiếp cận và đàm phán nhanh gọn. Bản lý lịch ấn tượng từ thời còn khoác áo Leeds United, Liverpool cho đến sự nghiệp huấn luyện trải qua Anh, Scotland, Nhật Bản khiến chiến lược gia sinh năm 1978 trở thành bản hợp đồng “bom tấn” của đội bóng áo tím.

HLV Harry Kewell được kỳ vọng mang tới làn gió mới cho Hà Nội, giúp CLB không chỉ bảo vệ vị thế trong nước mà còn nuôi tham vọng vươn ra đấu trường châu lục. Truyền thông quốc tế, từ Anh đến Australia, cũng đồng loạt đưa tin về thương vụ này, cho thấy sức hút của danh thủ từng hai lần dự World Cup.

Tới Hà Nội, ông sẽ có khoảng hai tuần trong quãng nghỉ FIFA Days để làm quen với học trò, thử nghiệm chiến thuật và truyền đạt triết lý bóng đá của mình. Đây được coi là “thời gian vàng” để HLV người Australia hiểu rõ đội bóng trước khi bước vào guồng quay khốc liệt của V.League.

Ngày 18/10, HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt khán giả Hàng Đẫy khi Hà Nội tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26. Đây không chỉ là màn ra mắt chính thức mà còn là phép thử quan trọng, bởi đối thủ đang dẫn đầu bảng với 14 điểm. Kết quả trận đấu sẽ là chỉ dấu đầu tiên về khả năng hòa nhập và định hướng của HLV Harry Kewell trong hành trình đưa Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch.