Harry Kewell giữa 'lò xay' V.League

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định, dù có bản lý lịch ấn tượng đến mấy, HLV Harry Kewell cũng sẽ phải đối mặt với bài toán khó là thích nghi và trụ lại ở V.League.

HLV Harry Kewell được bổ nhiệm vào ghế nóng của Hà Nội sáng ngày 4/10/

Sáng 4/10, đội bóng thủ đô chính thức bổ nhiệm cựu danh thủ Australia thay thế cho GĐKT Yusuke Adachi, người tạm quyền trong 3 vòng đấu gần nhất.

Tân HLV của Hà Nội cần thời gian để thích nghi

“Hồ sơ của HLV Harry Kewell có đẹp đến mấy cũng cần phải có thời gian thích nghi với môi trường, sự khắc nghiệt V.League. Giờ kể cả mời HLV Jose Mourinho hay HLV Pep Guardiola cũng không nói trước được, vì phải chờ xem có phù hợp không”, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ với Tri Thức - Znews sau khi Hà Nội công bố bổ nhiệm HLV Harry Kewell.

Đáng nói, tân HLV của Hà Nội sở hữu một bản lý lịch “đẹp như mơ”. Cụ thể, HLV Harry Kewell từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Australia. Ông có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup (2006, 2010). Ở cấp CLB, HLV Harry Kewell từng chinh chiến trong màu áo Leeds United và Liverpool.

Chuyển sang nghiệp cầm quân từ năm 2017, HLV Harry Kewell khởi đầu với các đội bóng tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou. Đầu năm 2024, ông trở thành thuyền trưởng Yokohama F. Marinos và ngay trong mùa giải đầu tiên đã đưa đội bóng này giành ngôi vị á quân AFC Champions League.

Đội bóng thủ đô kỳ vọng vào bản hợp đồng mới: “Với kinh nghiệm tại châu Âu cả khi thi đấu lẫn huấn luyện, HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm đội bóng trên hành trình chinh phục mục tiêu quốc nội và khát vọng vươn tầm châu lục”.

Dù vậy, HLV Đoàn Minh Xương cho rằng bất kỳ một bản lý lịch đẹp đến đâu cũng cần có thời gian thích nghi với sự khắc nghiệt của V.League, nơi vốn được coi là lò xay HLV. Một minh chứng dễ hiểu đó là chỉ sau 5 vòng đầu tiên, có đến 3 HLV đã không thể trụ lại cuộc đua, trong đó có cựu HLV Makoto Teguramori của Hà Nội.

Mùa giải này, mục tiêu của Hà Nội phải vô địch ít nhất một giải đấu để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội bóng. Tuy nhiên, sau 3 vòng đầu V.League 2025/26, đội bóng thủ đô chỉ có 1 hòa, 2 thua và sớm dừng bước ở vòng loại Cúp Quốc gia. Thành tích này khiến HLV Makoto Teguramori trở thành nhà cầm quân đầu tiên mất việc ở mùa giải 2025/26.

Trước khi HLV Harry Kewell tới, GĐKT Yusuke Adachi được trao quyền tạm thời và giúp Hà Nội giành 5 điểm sau 3 trận, phần nào mang lại tín hiệu tích cực. Nhưng để đạt mục tiêu dài hạn, Hà Nội vẫn cần một thuyền trưởng chính thức đủ bản lĩnh và tầm ảnh hưởng.

HLV Harry Kewell sẽ ra mắt trong trận tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26.

Thử thách đầu tiên

Đội bóng thủ đô nhấn mạnh: “Một tên tuổi lớn từng nổi danh ở Premier League, từng tranh tài ở World Cup, đến Hà Nội, đó cũng là minh chứng cho sức hút và khát vọng vươn mình của chúng tôi. Đây là nền tảng để xây dựng bản sắc hiện đại, hướng tới châu lục”.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, chặng đường của HLV Harry Kewell tại V.League không hề dễ dàng. Song, Hà Nội vẫn còn nhiều cơ hội. Ông nói: “Đường còn dài, V.League mới đi được 6 vòng và Hà Nội đã có 2 trận thắng. Cơ hội vô địch vẫn hiện hữu, vì dù sao họ cũng là đội bóng lớn trong suốt gần hai thập kỷ qua”.

Lợi thế cho HLV sinh năm 1978 là ông có 2 tuần FIFA Days để làm quen học trò, truyền đạt phương pháp huấn luyện và thử nghiệm chiến thuật. Đây được coi là “thời gian vàng” để ông hiểu rõ hơn về đội bóng trước khi chính thức bước vào guồng quay.

Ngày 18/10, HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt trên sân Hàng Đẫy khi Hà Nội tiếp Ninh Bình ở vòng 7. Đội bóng cố đô đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm sau 6 vòng. Trận đấu này được coi là bài kiểm tra quan trọng cho HLV Harry Kewell trên hành trình trở lại cuộc đua vô địch của đội bóng thủ đô.