Huy Hoàng giành HCV ở giải bơi châu Á

Tối 29/9, đại diện Việt Nam - Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCV nội dung 1.500 m bơi tự do tại Giải bơi châu Á 2025 diễn ra tại Ấn Độ.

Huy Hoàng vô địch nội dung 1.500 m tự do ở Giải bơi châu Á. Ảnh: FBNV.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đánh bại 7 đối thủ nặng ký để về đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 01. Anh bỏ xa người về nhì là Sibirtev (Uzbekistan) tới hơn 8 giây (15 phút 23 giây 35).

Dù giành HCV, kết quả lần này chưa phải thành tích tốt nhất của Huy Hoàng. Kình ngư sinh năm 2000 từng đạt 15 phút 11 giây 24 khi vô địch nội dung này tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023. Tại giải vô địch thế giới 2025, anh cũng đạt thành tích 15 phút 19 giây 39.

Ngoài HCV của Huy Hoàng, tuyển bơi Việt Nam còn có thêm 2 huy chương trong ngày thi đấu. Ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên giành HCB với thời gian 4 phút 20 giây 30, chỉ kém VĐV Yichen Xie (Trung Quốc, HCV) đúng 1 giây (4 phút 19 giây 34). Nguyễn Quang Thuấn cũng góp mặt ở chung kết nội dung này nhưng cán đích hạng tư với thành tích 4 phút 21 giây 25.

Ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên giành HCĐ với kết quả 4 phút 49 giây 81. Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền (50 m tự do nữ) và Phạm Thanh Bảo (50 m ếch nam) đều không thể bước lên bục huy chương dù lọt vào chung kết.

Khép lại ngày thi đấu, đội tiếp sức 4x200 m tự do nam gồm Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên về đích thứ 7 với thành tích 7 phút 38 giây 18.