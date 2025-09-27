Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỳ thủ Việt Nam vô địch cờ tướng thế giới ngay tại Trung Quốc

  • Thứ bảy, 27/9/2025 15:23 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chiều 27/9, Lại Lý Huynh đánh bại đối thủ nặng ký người Trung Quốc, Doãn Thăng để lần đầu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân cờ tướng thế giới 2025 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Lại Lý Huynh (bên trái) vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân cờ tướng thế giới 2025.

Ở trận chung kết, kỳ thủ số một Việt Nam chạm trán Doãn Thăng, thần đồng 20 tuổi của cờ tướng Trung Quốc. Trận đấu được tổ chức theo thể thức 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi. Nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng cờ nhanh và cờ chớp.

Tuy nhiên, Huynh không cần đến loạt đấu phụ khi xuất sắc giành chiến thắng ngay ở ván cờ tiêu chuẩn, dù phải cầm quân đen (đi sau).

Thế trận ban đầu cân bằng, nhưng càng về cuối, Huynh càng thi đấu chắc tay, dần chiếm ưu thế. Ở tàn cuộc, anh khéo léo khóa chặt được quân Xe và Mã của đối thủ, khiến Doãn Thăng rơi vào bế tắc.

Kỳ thủ trẻ Trung Quốc nhiều lần ôm đầu tìm đường hóa giải nhưng bất lực, trước khi buông cờ nhận thua.

Chiến thắng này giúp Lại Lý Huynh trở thành người đầu tiên trong lịch sử cờ tướng Việt Nam vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân, nội dung danh giá nhất vốn luôn do Trung Quốc thống trị. Thành tích của anh không chỉ mang dấu mốc lịch sử cho cá nhân mà còn nâng tầm vị thế cờ tướng Việt Nam trên bản đồ thế giới.

