Vì sao Malaysia chưa bị xử thua 0-3 Việt Nam?

Tuyển Malaysia vẫn chưa bị xử thua trước Việt Nam, dù FIFA đã ban hành án phạt nặng với LĐBĐ nước này và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ.

Malayisa chưa bị xử thua 0-3 Việt Nam.

Tối 26/9, Ủy ban Kỷ luật của FIFA công bố án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6. Tuy nhiên, đến nay đội bóng này vẫn chưa bị xử thua.

Lý do là bởi, cơ quan này chỉ đưa ra những quyết định xử phạt về hành chính. Tức là phạt tiền và cấm thi đấu đối với cầu thủ và đội bóng có vi phạm về thủ tục.

Điều 19 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA quy định nếu cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện, đội bóng có thể bị xử thua 0-3. Theo quy trình, Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ chuyển hồ sơ sang FIFA Football Tribunal (Tòa án Bóng đá FIFA). Cơ quan này có thẩm quyền ra phán quyết cuối cùng về tính hợp lệ của cầu thủ. Nếu xác định nhóm cầu thủ nhập tịch không đáp ứng quy định về quốc tịch và tư cách thi đấu, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua theo luật.

Nghĩa là, hiện tại án phạt cho Malaysia mới dừng ở hành vi giả mạo giấy tờ. Còn tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nói trên vẫn đang được Football Tribunal thẩm định.

Bảy cầu thủ bị FIFA ra án phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Trong thông cáo phát đi sau án phạt, FAM khẳng định đây chỉ là “lỗi hành chính” và sẽ kháng cáo.

Ngoài ảnh hưởng đến đội tuyển, nhiều CLB quốc tế cũng chịu tổn thất nặng. Trong đó, América de Cali (Colombia) mất Holgado. Vélez Sarsfield (Argentina) không có Machuca. Alavés (Tây Ban Nha) vắng Garcés. Unionistas (Tây Ban Nha) mất Gabriel Arrocha. Còn Johor Darul Ta’zim (Malaysia) cùng lúc mất Figueiredo, Irazabal và Hevel.