10 người Nam Định đánh bại đội bóng Campuchia

Tối 25/9, thẻ đỏ của Eid Mahmoud ở phút 59 khiến Nam Định vất vả thắng Svay Rieng 2-1 thuộc cúp các CLB Đông Nam Á trên sân Thiên Trường.

Nam Định thắng nhọc Svay Rieng trong thế mất người.

Ở tình huống dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu, Eid Mahmoud sút vào chân hậu vệ bên phía Svay Rieng đang nằm sân. Trọng tài xác định tiền đạo người Palestine có hành động phi thể thao với đối thủ nên rút thẻ đỏ trực tiếp.

Trước khi phải chơi thiếu người, Nam Định khởi đầu thuận lợi. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạo ra cách biệt an toàn với 2 bàn thắng liên tiếp của Lâm Ti Phông ở cuối hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Chơi hơn người, Svay Rieng tràn lên tấn công với hy vọng lật ngược tình thế. Các cầu thủ Nam Định buộc phải lùi sâu, ưu tiên phòng ngự số đông để bảo toàn lợi thế. Svay Rieng liên tục thực hiện những pha treo bóng bổng và dứt điểm từ xa nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Caique.

Cuối cùng, sức ép liên tục cũng giúp Svay Rieng có được bàn thắng ở phút 80. Từ tình huống đột phá trung lộ, Patrick tung cú sút xa. Dù trước mặt còn nhiều cầu thủ Nam Định, bóng chạm người Lucas Alves đổi hướng, khiến Caique không kịp phản xạ. Bàn rút ngắn tỉ số 1-2 giúp đại diện Campuchia thắp lại hy vọng ở những phút cuối.

Tuy nhiên, nỗ lực của Svay Rieng không đủ để tạo thêm khác biệt. Hàng thủ Nam Định với sự tập trung cao độ đã đứng vững, bảo vệ thành công chiến thắng sít sao. Chung cuộc, đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại cúp các CLB Đông Nam Á 2025, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ hai bảng A.

Chiến thắng trước Svay Rieng là lời khẳng định cho bản lĩnh của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, đặc biệt trong bối cảnh phải chơi thiếu người gần nửa hiệp đấu. Với khởi đầu thuận lợi này, Nam Định có thêm niềm tin để hướng đến mục tiêu đi tiếp ở giải đấu khu vực.