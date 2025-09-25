Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuân Son rớt giá

  • Thứ năm, 25/9/2025 19:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất V.League 2025/26.

Chấn thương khiến Xuân Son bị giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, Nguyễn Xuân Son của Nam Định hiện được định giá 650 nghìn euro, xếp thứ 9 trong nhóm 10 cầu thủ có giá trị cao nhất V.League. Trước đó, chân sút sinh năm 1997 từng đạt mức 700 nghìn euro, nhưng việc nghỉ dài hạn vì chấn thương khiến giá trị sụt giảm.

Trong danh sách 10 cái tên đắt giá nhất V.League hiện tại, Nam Định góp mặt tới 5 cầu thủ. Điều này dễ hiểu bởi đội bóng thành Nam sở hữu đội hình trị giá tới 10,64 triệu euro, phần lớn nhờ các ngoại binh chất lượng.

Percy Tau của Nam Định và Matheus Felipe của CA TP.HCM được định giá cao nhất, cùng chạm mốc 1 triệu euro. Hai cầu thủ này bỏ xa mức giá của Xuân Son - vốn vẫn được xem là tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam.

Đứng sau là Njabulo Blom, cũng thuộc biên chế Nam Định với 950 nghìn euro. Tiền vệ Willian Maranhao của Hà Nội được định giá 900 nghìn euro, tiếp đến là Raphael Utzig của CA TP.HCM (850 nghìn euro).

Với Xuân Son, chấn thương khiến sự nghiệp bị ngắt quãng. Trước khi tạm xa sân cỏ, tiền đạo này kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ khi ghi 7 bàn chỉ sau 7 trận tại V.League 2024/25, trở thành chân sút chủ lực của Nam Định và là niềm hy vọng lớn của tuyển Việt Nam.

Phong độ ấn tượng ấy giúp anh được Nam Định gia hạn hợp đồng dài hạn đến năm 2031, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà ban lãnh đạo đội bóng đặt vào cầu thủ gốc Brazil.

nguyen xuan son anh 1

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất V.League, theo Transfermarkt.

