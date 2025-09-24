Tuấn Hải không tự tin có thể thắng Thanh Hóa

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nhận định các đội bóng tại V.League mùa này đều chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm cao, vì thế bất kỳ trận đấu nào cũng sẽ là thử thách khó khăn cho Hà Nội FC.

Tuấn Hải không tự tin có thể đánh bại Thanh Hóa. Ảnh: Hanoi Football Club.

“Cá nhân tôi nghĩ, với các đội ở V.League, gặp đội nào cũng khó khăn vì các đội đều đầu tư rất kỹ. Họ ra sân và cũng quyết tâm rất cao vì vậy chúng tôi phải cố gắng để có thể giành điểm. Đến hôm nay, toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Thanh Hóa. HLV Adachi tập chiến thật cho đội rất kỹ trong những ngày vừa qua”, Tuấn Hải chia sẻ trước buổi tập chiều 24/9 của Hà Nội.

Hà Nội đang có khởi đầu chật vật tại mùa giải 2025/26 khi chưa có bất cứ trận thắng nào. Đội bóng thủ đô chỉ có 2 điểm sau 4 trận V.League và sớm bị loại ở Cúp Quốc gia. Tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ về vấn đề này: “Tôi về Hà Nội từ mùa giải 2022, ở mùa nào đội cũng bắt đầu chậm hơn các đối thủ. Anh em trong đội luôn động viên nhau vượt qua những trận đấu khó khăn ấy”.

Những ngày qua, Hà Nội có những sự thay đổi ở thượng tầng ở cả ban lãnh đạo và HLV. Tuấn Hải cho rằng điều này không quá quan trọng, chủ yếu là bản thân mỗi cầu thủ dù là tập hay ra sân đều phải quyết tâm mang về kết quả tốt nhất.

Cầu thủ gốc Hà Nam nhấn mạnh: “Trong bóng đá khi mình không có kết quả tốt sẽ áp lực. Nhưng là cầu thủ, tất cả mọi người phải chấp nhận và đối mặt để vượt qua những trận đấu khó khăn vì giải đấu không chỉ có 1-2 trận mà kéo dài. Quan trọng là lúc thất bại chúng tôi phải đứng lên như thế nào”.

Là một tiền đạo nhưng phải đến trận đấu với Thể Công Viettel ở vòng 4 vừa qua anh mới có pha lập công đầu tiên. Theo chia sẻ từ tiền đạo sinh năm 1997, bàn thắng này giúp bản thân giải tỏa rất nhiều áp lực và hướng tới những điều tích cực ở chặng đường dài phía trước.

“Bàn thắng ở trận gặp Thể Công Viettel giúp tôi giải tỏa chút nào đó áp lực cho những trận không ghi bàn trước đó. Tất cả mùa giải vừa qua, từ vòng 3, vòng 4 tôi mới ghi bàn cho Hà Nội. Vì vậy khi ra sân tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất. Những trận gầy đây tôi được trở lại vị trí tiền đạo cắm, hy vọng tôi sẽ mang về bàn thắng cho CLB”, anh khép lại.