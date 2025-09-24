CLB Hà Nội - khó đi vào vết xe đổ nhưng không dễ mơ cao

Đang khởi đầu tệ hại nhưng Hà Nội khó đi vào vết xe đổ của Bình Định mùa vừa qua. Tuy vậy, đội bóng bầu Hiển sẽ không còn dễ dàng để đứng trên đỉnh V.League khi cuộc chơi không còn phải 1-2 đối thủ như trước.

Hà Nội đang có khởi đầu chật vật ở mùa giải 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Trong 15 năm góp mặt ở V.League, Hà Nội là đội gây ấn tượng mạnh nhất trên nhiều phương diện. Sinh sau đẻ muộn nhưng trong vòng 11 năm, từ 2010 đến 2020, đội bóng của bầu Hiển trở hành đội giàu thành tích nhất ở V.League với 6 chức vô địch.

Xưa muốn là được

Nếu không lên ngôi, Hà Nội cũng đứng thứ nhì cuối mùa. Bằng chứng là đội bóng Thủ đô 5 lần giành ngôi Á quân và kém nhất là 1 lần đứng thứ ba trong quãng thời gian ấy. Đó là thành tích mà trong lịch sử chưa có một đội bóng nào có thể giành được.

Có hai lý do căn bản để Hà Nội dễ dàng thống trị V.League trong chục năm ấy. Đầu tiên là các đối thủ có tham vọng là rất ít. Thực tế trong quãng thời gian từ 2010 đến 2020, chỉ có Bình Dương là đôi lần có máu lên ngôi. Khi vui thú vô địch, Bình Dương không tiếc tiền để mua dàn hảo thủ, qua đó, lên ngôi V.League 2014 và 2015.

Trong lúc đó, những đội bóng từng soán cúp của Hà Nội như Đà Nẵng (2012) hay Quảng Nam (2017) cũng chỉ được coi là “hiện tượng nhất thời”, cờ đến tay nên phất chứ không đủ mạnh cả về con người lẫn tài chính để chơi sòng phẳng ở ngôi cao. Cũng cần biết rằng, nhiều đội ở thời kỳ này có hội chứng sợ vô địch bởi phải thi đấu châu lục vốn tốn kém, mất sức do di chuyển và thi đấu mật độ dày lại không đủ năng lực để bơi ra biển lớn.

Bầu Đức có thể tạo tiếng vang lớn với một lứa cầu thủ có danh nhưng chất lượng đào tạo thì không thể sánh bằng cầu thủ của bầu Hiển. Việc các cầu thủ Hà Nội chiếm số đông, ngay cả đội hình chính thức, ở U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam là minh chứng thuyết phục nhất.

Chính công tác đào tạo trẻ bài bản, có căn cơ ấy là nền tảng cộng hưởng, góp phần giúp Hà Nội tạo một thế đứng vững chãi ở V.League từ năm 2010 đến 2020. Nội binh giỏi (do chính Hà Nội đào tạo cũng như mua sắm), đội bóng Thủ đô còn tậu được những ngoại binh xuất sắc, đủ làm chỗ dựa về chuyên môn. Có thể kể đến một số cầu thủ giỏi trong một thập kỷ vàng son ấy của Hà Nội như trung vệ Cristano Roland, tiền đạo Gonzalo, tiền đạo Samson, tiền đạo Pape Omar Faye…

Hà Nội cần phải thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ảnh: Hanoi Football Club.

Giờ muốn cũng chưa chắc được

Không phải Thanh Hóa cũng chẳng phải HAGL đang ngụp lặn ở cuối bảng hay tân binh Ninh Bình đang bay cao ở ngôi đầu, Hà Nội là đội gây ngạc nhiên lớn nhất. Mùa này, đội bóng Thủ đô không còn "dám" khẳng định “không vô địch là thất bại” như cách đây 2 mùa.

Không thốt lên bằng lời nhưng tham vọng của Hà Nội vẫn vậy, vẫn muốn đứng ở đỉnh cao của V.League 2025/26. Như dân gian thường bảo “tiền không phải nghĩ”, thực lực cũng “không phải dạng vừa” nên việc Hà Nội chưa có 1 chiến thắng, bị loại ngay ở vòng loại cúp Quốc gia là kết quả ngoài sức tưởng tượng. Cú sốc này buộc ông chủ đội bóng nhanh chóng thực hiện một cuộc “cách mạng về nhân sự” khi thay đổi những người làm công tác chuyên môn chủ chốt, quản lý trực tiếp của CLB.

Tất nhiên, kết quả tệ trên có thể do phong độ nhất thời. Thực tế, khi bài toán ngoại binh vẫn đang tìm lời giải về chất lượng thì lực lượng nội binh xem ra cũng đang đối mặt với vấn đề về chuyên môn. Văn Quyết đã luống tuổi, tiền vệ Hùng Dũng cũng đang bắt đầu có dấu ấn thời gian. Tiền đạo Tuấn Hải vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ trong lúc chân sút Văn Tùng vẫn “mãi tuổi 23” chưa chịu lớn về chuyên môn.

Dù đang gặp vấn đề chuyên môn, giới mộ điệu không mấy ai tin Hà Nội sẽ có thể rơi tự do để từ vị trí á quân rồi phải rớt hạng như Bình Định năm rồi. Với thực lực hiện cùng với nguồn tài chính dồi dào, đội bóng của bầu Hiển sẽ thức tỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cuộc đua vô địch sẽ không còn dễ dàng cho Hà Nội như thập kỷ vừa qua. Lý do, đó là sự chuyển động mạnh lẽ, vươn mình đứng dậy của nhiều đội bóng. Trước đây, chỉ có 1-2 cái tên có ý muốn đua vô địch với Hà Nội nếu thời cơ đến. Còn bây giờ, số lượng đội muốn bước lên đỉnh vinh quang chiếm hơn 1/3 số đội dự giải ở V.League 2025/26.

Nếu không nhanh chóng trở lại quỹ đạo Hà Nội sẽ lâm nguy. Ảnh: Hanoi Foootball Club.

Có thể kể đến những đại gia như Thể Công VIettel, Ninh Bình, CAHN hay Nam Định, thậm chí CA TP.HCM. Họ có tiền, đầu tư mạnh mẽ và tham vọng rất lớn, không chỉ bá chủ trong nước mà còn muốn khẳng định thanh danh ở đấu trường châu lục, khu vực. Trước đây, Hà Nội như thỏi nam châm hút cầu thủ nội và ngoại chất lượng. Còn bây giờ, đội bóng Thủ đô cũng không giữ được cầu thủ giỏi do chính mình đào tạo nên.

Không phải đến V.League 2025/26, sự dịch chuyển ấy diễn ra trong 4-5 mùa giải vừa qua. Đó cũng là thời điểm, Hà Nội không còn dễ dàng lên ngôi như trước. Bằng chứng là đội bóng của bầu Hiển chỉ 1 lần vô địch kể từ V.league 2020 đến nay, trong đó, không thể lên ngôi ở 3 mùa bóng gần nhất. Thế nên, nếu không nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiếc thắng, vị trí á quân cũng khó bảo vệ với Hà Nội chứ tính gì chiếc cúp.