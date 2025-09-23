HLV Polking làm phiên dịch cho học trò

Việc vốn tiếng Anh của tiền đạo Leo Artur không tốt khiến HLV Polking trở thành phiên dịch bất đắc dĩ của cậu học trò trong họp báo sáng 23/9.

HLV Polking làm phiên dịch cho Leo Artur. Ảnh: CAHN.

Tiền đạo Leo Artur được HLV Mano Polking chọn làm đại diện của CAHN tham dự buổi họp báo trước trận gặp Cebu tại vòng bảng Cúp Đông Nam Á 2025/26. Tuy nhiên, vốn tiếng Anh hạn chế khiến chân sút người Brazil chỉ có thể trả lời bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, phiên dịch của CAHN chỉ thông thạo tiếng Anh. Trước tình thế này, HLV Polking buộc phải trở thành cầu nối ngôn ngữ. Ông dịch lại phần phát biểu của Leo Artur từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh để truyền tải thông điệp của cậu học trò đến giới truyền thông.

Tiền đạo mang áo số 10 khẳng định anh và đồng đội hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu với Cebu. “Chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi xa ở giải đấu này”, Leo Artur nhấn mạnh.

Ở phần chia sẻ của mình, HLV Polking thông báo tình hình nhân sự của CAHN gặp nhiều khó khăn. Bộ ba Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh đều vắng mặt vì chấn thương. Tuy vậy, chiến lược gia người Brazil khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng hiện tại. “Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và đủ khả năng để chiến đấu. Toàn đội sẽ tập trung cao độ nhằm đạt kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là phong độ của thủ môn Nguyễn Filip. Anh mắc hai sai lầm nghiêm trọng trong trận thua Beijing Guoan ở vòng bảng AFC Champions League Two hôm 18/9, khiến CAHN mất điểm ở những phút cuối giờ. Tuy nhiên, HLV Polking vẫn dành sự bảo vệ và khích lệ cho học trò.

“Tôi đã dành thời gian nói chuyện riêng với Nguyễn Filip. Tôi không hề nghi ngờ năng lực hay trình độ của cậu ấy. Filip vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Nhưng sự mất tập trung trong vài thời điểm đã khiến đội bóng phải trả giá. Đây là điều chúng tôi sẽ cùng nhau cải thiện ở trận đấu ngày mai”, HLV Polking chia sẻ.

Trận đấu giữa CAHN và Cebu sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/9. Với áp lực phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đoàn quân của HLV Polking hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn quyết tâm và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.