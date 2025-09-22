Tiến Linh không ‘đốt lưới nhà’

Ban tổ chức V.League xác nhận tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không đá phản lưới nhà trong tình huống gỡ hòa 1-1 của Becamex TP.HCM trước CA TP.HCM tối 21/9.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không phản lưới nhà. Ảnh: CA TP.HCM.

Tình huống đến từ phút 47 của trận đấu, từ cú đánh đầu của Nguyễn Văn Anh, bóng chạm vào người một cầu thủ áo đỏ đổi hướng khiến thủ môn Patrik Lê Giang không kịp phản xạ. Ở góc quay trực tiếp trên sóng truyền hình, bóng được cho là đã chạm vào đầu gối của Tiến Linh, dẫn đến hiểu lầm anh “đốt lưới” đội nhà.

Tuy nhiên, trang chủ VPF xác nhận, bàn thắng này được tính là pha phản lưới của trung vệ Matheus Felipe, thay vì Tiến Linh như nhận định ban đầu.

Trước đó, chính Tiến Linh mở tỷ số ở phút thứ 7 bằng một cú đánh đầu sở trường, giúp CA TP.HCM vươn lên dẫn trước. Trở lại sân Bình Dương, Tiến Linh chọn cách không ăn mừng, như một lời tri ân dành cho đội bóng mà anh nhiều năm gắn bó và làm nên tên tuổi của mình.

Sau khi Becamex TP.HCM gỡ hòa, CA TP.HCM nhanh chóng tái lập lợi thế. Phút 59, Nguyễn Thái Quốc Cường tung cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 83, Bùi Văn Bình phá bẫy việt vị rồi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Minh Toàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Trận đấu này, VAR đóng vai trò quan trọng, liên tục kiểm tra các tình huống nhạy cảm, trong đó có cả bàn thắng của Văn Bình. Đây là trận thắng thứ ba của CA TP.HCM từ đầu mùa, giúp họ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận, bằng điểm CAHN nhưng đá nhiều hơn một trận.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng đất Thủ mới chỉ giành 3 điểm sau 4 vòng đấu, tạm xếp thứ 10 và đối diện nhiều áp lực từ người hâm mộ.