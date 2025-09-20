Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ mong muốn được xuất ngoại thi đấu trong tương lai để thử thách bản thân.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc muốn xuất ngoại. Ảnh: CAHN.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong các ngôi sao có mặt tại “Ngày hội bóng đá Nhật Bản” diễn ra tại Hà Nội chiều 20/9. Tại đây, chân sút trẻ của CAHN đã có những chia sẻ về việc được khoác áo tuyển Việt Nam và đối đầu với tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023.

Cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: “Tôi cảm thất rất may mắn khi được đối đầu với tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Đó là trải nghiệm quý giá vì các cầu thủ Nhật Bản cũng như môi trường bóng đá của họ rất tốt. Các cầu thủ Nhật Bản là những tấm gương để tôi noi theo trong chặng đường sự nghiệp sắp tới”.

Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng thể hiện mong muốn được xuất ngoại: “Tôi thích Minamino, tôi theo dõi anh ấy từ khi Minamino đối đầu với lứa U19 của anh Công Phượng. Minamino hiện thi đấu tại nước ngoài, cá nhân tôi cũng mong muốn có thể được ra nước ngoài thi đấu để thử thách chính mình cũng như có những cơ hội phát triển bản thân”.

Cũng tại sự kiện, Đình Bắc cùng những khách mời nổi tiếng như BLV Bá Phú, BLV Biên Cương, Á hậu Huyền My cùng các khách mời tới từ Nhật Bản trải nghiệm không khí bóng đá của Nhật Bản. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao nhằm quảng bá hình ảnh bóng đá Nhật Bản tới người hâm mộ Việt Nam.