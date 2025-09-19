Lý do BLV Tạ Biên Cương rời VTV

Sau gần 20 năm gắn bó, BLV Tạ Biên Cương được cho là quyết định rời Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để theo đuổi những dự định cá nhân.

BLV Biên Cương nghỉ việc ở VTV để theo đuổi dự định cá nhân. Ảnh: FBNV.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, BLV Tạ Biên Cương có một số kế hoạch cá nhân trong tương lai. Dù rẽ hướng nhưng anh vẫn gắn bó với lĩnh vực thể thao - nơi đã làm nên tên tuổi của mình.

“Tôi xin phép chưa trả lời gì bây giờ. Tôi có một vài dự định trong tương lai nhưng vẫn liên quan tới thể thao”, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước khi xin nghỉ công tác tại VTV, BLV Tạ Biên Cương không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng trực tiếp bóng đá mà còn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao của VTV.

BLV Tạ Biên Cương gia nhập VTV với vai trò bình luận các trận đấu ở World Cup 2006. Đồng thời, BLV kỳ cựu còn tham gia biên tập nhiều chương trình thể thao, trong đó có “360 độ Thể thao”.

Trong gần hai thập kỷ, tên tuổi BLV Tạ Biên Cương gắn liền với các giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 hay Asian Cup 2019. Với phong cách bình luận giàu cảm xúc, năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt, anh nhiều lần tạo dấu ấn bằng những câu nói trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Dù từng đối diện ý kiến trái chiều về cách truyền đạt, BLV Biên Cương vẫn giữ được sức hút riêng. Khán giả nhớ đến anh nhờ lối dẫn truyền cảm, vừa nhiệt huyết vừa chân thật. Trong từng pha bóng, anh có thể đưa người xem đi qua trọn vẹn cung bậc cảm xúc: từ niềm vui vỡ òa đến sự tiếc nuối nghẹt thở.

Việc BLV Tạ Biên Cương chia tay VTV khép lại một chặng đường dài, đồng thời mở ra hành trình mới gắn với thể thao nhưng theo cách khác biệt.