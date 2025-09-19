BLV Tạ Biên Cương nghỉ VTV?

Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

BLV Tạ Biên Cương rời VTV.

Bên cạnh vai trò là BLV bóng đá, Tạ Biên Cương còn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao của VTV.

Sinh năm 1982 tại Hà Nam, Tạ Biên Cương tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh bắt đầu sự nghiệp tại VTV với vai trò BLV bóng đá từ World Cup 2006, đồng thời là biên tập viên cho các chương trình như "360 độ Thể thao".

Tên tuổi của Tạ Biên Cương gắn liền với nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 và Asian Cup 2019.

Tạ Biên Cương được khán giả biết đến với phong cách bình luận giàu cảm xúc, đầy năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt. Anh nổi tiếng với những câu nói độc đáo, nhiều lần trở thành viral trên mạng xã hội.

Dù từng gây ra những luồng ý kiến trái chiều về phong cách bình luận, Tạ Biên Cương vẫn tạo được sức hút và sở hữu lượng fan lớn. Lối bình luận của anh luôn thể hiện sự chân thật – từ niềm vui vỡ òa cho đến những khoảnh khắc hụt hẫng, thất vọng – giúp người xem như được sống cùng từng trận đấu.

