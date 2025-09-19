Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ra sân tập luyện cùng CLB Đồng Nai, kịp thời trở lại trước khi giải hạng Nhất 2025/26 khởi tranh.

Công Phượng trở lại trong buổi tập gần nhất của Đồng Nai.

Trong những hình ảnh mới nhất được CLB Đồng Nai đăng tải, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có mặt trong buổi tập chiều 18/9. Trước đó, anh dính chấn thương và không được đăng ký thi đấu ở trận vòng loại Cúp quốc gia giữa Đồng Nai và Becamex TP.HCM hôm 14/9.

Dù thiếu vắng Công Phượng, Đồng Nai vẫn giành chiến thắng 3-1 để đoạt vé vào tứ kết. HLV Việt Thắng cho biết tiền đạo sinh năm 1995 bị đau nhẹ nên không thể ra sân trong trận gặp Becamex TP.HCM, nhưng chấn thương không quá nghiêm trọng. Việc anh sớm trở lại tập luyện là tín hiệu tích cực cho đội bóng miền Đông Nam Bộ, đặc biệt khi giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 chính thức khởi tranh từ ngày 19/9. Ở trận ra quân, Đồng Nai sẽ tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà vào ngày 20/9.

Theo danh sách đăng ký nhân sự mà Đồng Nai công bố cho mùa giải mới, Công Phượng sẽ trở lại với chiếc áo số 10 quen thuộc. Đây là lần đầu tiên sau 4 mùa giải, anh mới có cơ hội khoác lại số áo từng gắn liền với tên tuổi của mình.

Lần gần nhất Công Phượng mang áo số 10 ở cấp CLB là trong màu áo HAGL tại V.League 2021. Đây cũng là lần đầu tiên anh khoác số áo này ở một đội bóng khác ngoài HAGL. Trong những lần xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ, Công Phượng đều không được mặc số áo ưa thích.

Sự trở lại với chiếc áo số 10 lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn gợi lại hình ảnh quen thuộc về một Công Phượng từng là thủ lĩnh trên hàng công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong màu áo mới.