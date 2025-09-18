Becamex TP.HCM sẽ đá ‘chấp Tây’ ở V.League

Với việc bộ đôi tiền đạo ngoại Ogochukwu và Ismaila chưa kịp trở lại, Becamex TP.HCM chỉ có thể sử dụng tối đa 2 ngoại binh khi V.League 2025/26 trở lại.

Becamex TP.HCM sẽ đá chấp Tây khi V.League trở lại.

Theo tìm hiểu của Tri Thức – Znews, sáng 18/9, lãnh đạo CLB Becamex TP.HCM đã họp khẩn với các bộ phận liên quan để làm rõ tình hình của hai ngoại binh người Nigeria. Ogochukwu và Ismaila trở về quê nhà từ cuối tháng 8 nhằm gia hạn visa, dự kiến chỉ vắng một tuần.

Tuy nhiên, đến nay cả hai vẫn chưa quay lại Việt Nam, buộc CLB phải yêu cầu các bộ phận liên quan gấp rút hỗ trợ thủ tục. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ yêu cầu việc xử lý visa cho hai cầu thủ Nigeria phải được đẩy nhanh để giúp đội bóng sớm ổn định lực lượng, tránh nguy cơ sa sút ngay từ giai đoạn đầu mùa.

Ở mùa giải 2025/26, Becamex TP.HCM đăng ký 4 ngoại binh, gồm hậu vệ Zlatkovic Milos, tiền vệ Ferreira Alves Hugo Miguel và hai tiền đạo Ogochukwu, Ismaila. Việc mất nguyên cặp tiền đạo ngoại khiến đội bóng đất Thủ đối diện nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Trong khi đó, V.League 2025/26 sẽ trở lại vào cuối tuần này. Thầy trò HLV Anh Đức sẽ có trận đón tiếp CA TP.HCM vào ngày 21/9 trên sân nhà. Với tình hình này, HLV Anh Đức chỉ có thể đặt niềm tin vào các chân sút nội như Minh Bình, Quốc Khánh, Việt Cường, Tuấn Tài hay Văn Anh. Dù được đánh giá cần mẫn và có tinh thần thi đấu, nhóm cầu thủ này chỉ ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung V.League, khó thay thế vai trò của ngoại binh.

Điều này đồng nghĩa Becamex TP.HCM sẽ phải chơi trong thế “chấp Tây” ít nhất một vòng đấu nữa. Sự thiếu hụt các tiền đạo ngoại có khả năng tranh chấp, càn lướt, dứt điểm sẽ đe dọa trực tiếp đến kết quả trên sân.

Sau 3 vòng đầu tiên, Becamex TP.HCM mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Nếu bộ đôi Ogochukwu và Ismaila vắng mặt lâu hơn, đội bóng có nguy cơ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, đặc biệt khi lịch thi đấu sắp tới ngày càng căng thẳng.