Diễn biến mới nhất vụ hai ngoại binh của Becamex TP.HCM mất tích

Hai ngoại binh Ogochukwu và Ismaila chưa thể trở lại Việt Nam vì trục trặc visa, đẩy Becamex TP.HCM vào thế khó về nhân sự.

Ogochukwu và Ismaila (hai cầu thủ ngoài cùng bên phải) chưa trở lại Việt Nam vì visa.

Theo tìm hiểu của Tri Thức – Znews, cán bộ phụ trách hồ sơ cho hai ngoại binh Ogochukwu và Ismaila đã vắng mặt nhiều ngày, khiến Becamex TP.HCM rơi vào thế bị động trong việc xử lý visa cho hai cầu thủ này. Hiện, đội bóng đất Thủ gấp rút xử lý việc này để Ogochukwu và Ismaila trở lại Việt Nam sớm nhất có thể.

Trước đó, Ogochukwu và Ismaila trở về quê nhà để làm thủ tục gia hạn visa từ cuối tháng 8. Theo kế hoạch, họ chỉ mất khoảng một tuần, song đến ngày 17/9 cả hai vẫn chưa có mặt tại sân tập cùng đồng đội. Sự vắng mặt kéo dài này khiến kế hoạch nhân sự của đội bóng đất Thủ bị xáo trộn nghiêm trọng.

Becamex TP.HCM hiện chịu thiệt hại lớn về lực lượng. Trong trận vòng loại Cúp Quốc gia gặp Đồng Nai, HLV Nguyễn Anh Đức chỉ có thể sử dụng duy nhất tiền vệ ngoại Hugo Miguel. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng không được đăng ký thi đấu vì điều khoản hợp đồng ràng buộc với đội bóng cũ. Không có một tiền đạo thực thụ nào trên sân, Becamex TP.HCM thua 1-3 và sớm dừng bước ở giải đấu.

Trong buổi họp báo sau trận thua Đồng Nai, HLV Nguyễn Anh Đức bày tỏ sự bức xúc nhưng từ chối nói rõ nguyên nhân. Nhà cầm quân trẻ cho rằng những vấn đề ngoài chuyên môn đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội bóng.

Tình cảnh này nhiều khả năng tiếp tục tái diễn ở V.League. Đến nay, Ogochukwu và Ismaila vẫn chưa trở lại tập luyện, đồng nghĩa HLV Nguyễn Anh Đức chắc chắn không thể sử dụng họ trong trận tiếp đón CA TP.HCM trên sân Gò Gậu ngày 21/9. Thiếu vắng hai mũi nhọn quan trọng, đội bóng đất Thủ đứng trước nguy cơ trải qua thêm một trận đấu khó khăn.

Sau 3 vòng đầu tiên, Becamex đang ở vị trí thứ 9 khi mới chỉ có 3 điểm. Nếu không sớm giải quyết xong vấn đề visa cho Ogochukwu và Ismaila, đội bóng đất Thủ có thể rơi vào khủng hoảng nhân sự kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tham vọng cả mùa giải.