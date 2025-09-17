Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League

Neil Etheridge có pha cứu thua không tưởng góp phần giúp Buriram lội ngược dòng hạ Johor 2-1 ở loạt trận mở màn vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2025/26.

Thủ môn Neil Etheridge đóng vai trò then chốt cho Buriram với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Hôm 16/9, Buriram United có khởi đầu ấn tượng ở AFC Champions League Elite 2025/26 khu vực Đông Á, khi lội ngược dòng thắng Johor Darul Ta’zim 2-1. Hai bàn thắng trong hiệp hai của CLB Thái Lan được ghi do công của Suphanat Mueanta và Robert Zulj.

Tuy nhiên, trước đó, đội bóng Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước gã khổng lồ bóng đá Malaysia. Nhà vô địch Malaysia mở tỷ số 1-0 ở phút 28, thậm chí suýt nâng tỷ số lên nếu Etheridge không cản phá xuất sắc.

Bước ngoặt trận đấu đến ở hiệp hai, khi thủ môn tuyển Philippines có pha cứu thua không tưởng khi Figueiredo đánh đầu cận thành. Bóng tưởng như bay vào lưới nhưng bằng cách nào đó, thủ môn của Buriram vẫn đẩy được ra ngoài.

Theo thống kê từ Sofascore, Etheridge có tới 5 pha cứu thua trong trận, 3 trong số đó là những cơ hội ăn bàn rõ rệt của Johor. Không có tài năng của thủ môn tuyển Philippines, Buriram United khó thắng đối thủ kình địch.

Trang chủ AFC cũng ca ngợi pha cứu thua của Etheridge trước Johor là "xuất thần" và nhiều khả năng lọt đề cử một trong những pha cản pha hay nhất Champions League Elite 2025/26.