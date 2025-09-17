Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Australia gây phẫn nộ ở AFC Champions League

  • Thứ tư, 17/9/2025 13:15 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Chuỗi thất bại của các câu lạc bộ ở giải VĐQG Australia (A-League) tại châu Á kéo dài khi Melbourne City thất bại 0-2 trước Sanfrecce Hiroshima trong trận mở màn AFC Champions League Elite 2025/26.

Các đội Australia chơi khá tệ ở các giải đấu châu Á.

Hôm 16/9, Melbourne City nhận thất bại ngay trên sân nhà Melbourne Rectangular, nâng tổng số trận không thắng liên tiếp của các đội bóng Australia tại các giải đấu châu Á lên con số 12, một kỷ lục tệ chưa từng thấy.

TNT Sports bình luận: "Chuyện gì đang xảy ra với A-League? Làm sao chúng ta có thể tệ như thế ở đấu trường châu Á? Liệu A-League có đang đi sai hướng, và điều gì đang cản trở các câu lạc bộ Australia chinh phục châu lục?".

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Australia gia tăng, nhắm vào thái độ thi đấu hời hợt và thiếu trách nhiệm của các câu lạc bộ A-League khi dự cúp châu Á.

Chuỗi trận không thắng của các câu lạc bộ A-League tại các giải đấu châu Á (AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và các vòng loại) đã kéo dài từ tháng 3, với tổng cộng 12 trận: 10 thua và 2 hòa.

Australia anh 1

Sự sa sút của các đội A-League tại châu Á không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nhiều yếu tố.

Trước Melbourne City, Central Coast Mariners – nhà vô địch A League 2024 - cũng gây thất vọng lớn mùa trước. Theo Opta, các đội Australia chỉ thắng 15% các trận ở sân chơi châu Á kể từ 2020, so với 45% của các đội Nhật Bản và 38% của Hàn Quốc.

Kỷ lục tồi tệ này khiến bóng đá Australia tạo ra hình ảnh xấu ở sân chơi châu lục, khiến họ tụt điểm trên BXH AFC. Như một hệ quả tất yếu, tại AFC Champions League Elite 2025/26, bóng đá Australia chỉ còn một đại diện duy nhất dự giải là Melbourne City (so với 3 suất như các mùa trước).

Nếu Melbourne City tiếp tục chơi tệ mùa này, bóng đá Australia thậm chí có thể mất suất dự AFC Champions League Elite mùa sau.

Son Heung-min ghi bàn chỉ sau 53 giây Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của Los Angeles FC (LAFC) trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.

Thảm họa trọng tài ở Champions League

Loạt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ các trọng tài và tổ VAR.

6 giờ trước

HLV Marseille giận dữ, tố đội nhà bị xử ép

HLV Roberto De Zerbi của Marseille không giấu nổi sự bức xúc sau trận thua 1-2 trước Real Madrid tại vòng phân hạng UEFA Champions League.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Australia AFC Champions League

    Đọc tiếp

    Mourinho tai xuat o Benfica? hinh anh

    Mourinho tái xuất ở Benfica?

    23 phút trước 13:48 17/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Benfica đạt thỏa thuận nguyên tắc với Jose Mourinho để thay thế Bruno Lage, theo CNNPortugal. Hai mươi năm sau lần ra đi chóng vánh, “Người đặc biệt” trở lại Luz với kỳ vọng viết nên chương mới huy hoàng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý