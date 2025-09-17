Bóng đá Australia gây phẫn nộ ở AFC Champions League

Chuỗi thất bại của các câu lạc bộ ở giải VĐQG Australia (A-League) tại châu Á kéo dài khi Melbourne City thất bại 0-2 trước Sanfrecce Hiroshima trong trận mở màn AFC Champions League Elite 2025/26.

Các đội Australia chơi khá tệ ở các giải đấu châu Á.

Hôm 16/9, Melbourne City nhận thất bại ngay trên sân nhà Melbourne Rectangular, nâng tổng số trận không thắng liên tiếp của các đội bóng Australia tại các giải đấu châu Á lên con số 12, một kỷ lục tệ chưa từng thấy.

TNT Sports bình luận: "Chuyện gì đang xảy ra với A-League? Làm sao chúng ta có thể tệ như thế ở đấu trường châu Á? Liệu A-League có đang đi sai hướng, và điều gì đang cản trở các câu lạc bộ Australia chinh phục châu lục?".

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Australia gia tăng, nhắm vào thái độ thi đấu hời hợt và thiếu trách nhiệm của các câu lạc bộ A-League khi dự cúp châu Á.

Chuỗi trận không thắng của các câu lạc bộ A-League tại các giải đấu châu Á (AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và các vòng loại) đã kéo dài từ tháng 3, với tổng cộng 12 trận: 10 thua và 2 hòa.

Sự sa sút của các đội A-League tại châu Á không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nhiều yếu tố.

Trước Melbourne City, Central Coast Mariners – nhà vô địch A League 2024 - cũng gây thất vọng lớn mùa trước. Theo Opta, các đội Australia chỉ thắng 15% các trận ở sân chơi châu Á kể từ 2020, so với 45% của các đội Nhật Bản và 38% của Hàn Quốc.

Kỷ lục tồi tệ này khiến bóng đá Australia tạo ra hình ảnh xấu ở sân chơi châu lục, khiến họ tụt điểm trên BXH AFC. Như một hệ quả tất yếu, tại AFC Champions League Elite 2025/26, bóng đá Australia chỉ còn một đại diện duy nhất dự giải là Melbourne City (so với 3 suất như các mùa trước).

Nếu Melbourne City tiếp tục chơi tệ mùa này, bóng đá Australia thậm chí có thể mất suất dự AFC Champions League Elite mùa sau.

