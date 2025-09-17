Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã

Hậu vệ Adou Minh tới Việt Nam vì muốn khám phá quê mẹ, muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng như nuôi giấc mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Adou Minh muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân khi chọn tới Việt Nam. Ảnh: CAHN.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, hậu vệ Adou Minh của CAHN có những chia sẻ về lý do tới Việt Nam rồi đầu quân cho CAHN. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đồng thời thể hiện khao khát được cống hiến cho tuyển Việt Nam trong tương lai.

V.League rất khắc nghiệt

- Xin chào Adou Minh, sau một thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, anh đánh giá thế nào về sự khắc nghiệt và tính cạnh tranh của V.League?

- Xin chào các độc giả của Tri Thức - Znews, tôi là Adou Leygley Minh (Adou Minh), hiện thi đấu cho CAHN. Sau thời gian thi đấu ở Việt Nam tôi nhận thấy, đối với V.League, không có trận đấu nào dễ dàng. Sự cạnh tranh của giải đấu rất khốc liệt, cường độ cao. Ngay cả những đội có ít nguồn lực cũng được tổ chức tốt và khó chơi. Đội bóng mạnh, được đầu tư nhiều cũng có thể mất điểm trước bất kỳ đối thủ nào. Điều đó có nghĩa là bạn phải ở phong độ tốt nhất của mình ở mỗi trận đấu.

- Hà Tĩnh là đội bóng đầu tiên mà anh khoác áo khi tới V.League, đâu là điều khiến anh ấn tượng nhất?

- Mùa trước khi còn thi đấu cho Hà Tĩnh, chúng tôi là đội bóng mà bất cứ đối thủ nào cũng dè chừng. Sức mạnh của tập thể được xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc chắn, giúp đội sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất giải đấu.

Khi có bóng, chúng tôi tạo ra nguy hiểm ở những pha phản công nhanh, nhưng cũng đủ khả năng kiểm soát thế trận nhờ những cầu thủ kỹ thuật ở tuyến giữa. Hà Tĩnh không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng lại tận dụng hiệu quả, thường giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu hoặc kết thúc trận đấu bằng tỷ số hòa.

- Vậy với CAHN hiện tại thì sao?

- Ở CAHN, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Mục tiêu của đội bóng là vô địch. Vì vậy, tôi và các đồng đội sẽ chủ động trong suốt trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể. Mục tiêu là kiểm soát nhịp độ, khiến đối thủ phải chịu áp lực liên tục trong 90 phút. Khi mất bóng, cả đội ngay lập tức áp sát quyết liệt.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách chúng tôi dùng bóng và tổ chức phòng ngự. Cả hai phong cách đều có thể mang lại chiến thắng, nhưng rõ ràng chúng rất khác nhau.

- Anh thích nghi với những khác biệt đó như thế nào, cả trong sinh hoạt lẫn trên sân cỏ?

- Tôi cố gắng từng ngày để luôn trong trạng thái tốt nhất. Trong sinh hoạt, tôi xây dựng những thói quen giúp bản thân vừa thoải mái vừa đạt hiệu quả.

Trước mỗi buổi tập, tôi thường dành thêm thời gian cho những chuẩn bị riêng. Khi bước vào tập luyện, tôi luôn cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể, từ đồng đội cho đến những chỉ dẫn của ban huấn luyện.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp trở về Việt Nam vì muốn khám phá quê mẹ và thử thách bản thân. Ảnh: CAHN.

Băn khoăn của Adou Minh

- Quá trình hòa nhập với tập thể CAHN diễn ra ra sao?

- Như bất kỳ lần thay đổi CLB nào, tôi cũng có những băn khoăn về việc mọi thứ sẽ diễn ra ra sao. Nhưng thành thật mà nói, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ngay từ đầu, tôi cảm nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. CLB làm mọi điều có thể để giúp tôi ổn định, cả trong bóng đá lẫn cuộc sống thường ngày.

- Các đồng đội và ban huấn luyện đã hỗ trợ anh như thế nào?

- Các đồng đội cũng vậy, mùa trước chúng tôi đối đầu nhau ở những trận đấu căng thẳng, thậm chí có thời điểm không giữ được bình tĩnh nhưng tôi vẫn được chào đón một cách nồng nhiệt. Mọi người chủ động trò chuyện với tôi, khiến quá trình hòa nhập trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và đó là yếu tố then chốt giúp tôi nhanh chóng thích nghi.

- Anh đánh giá thế nào về sự thích nghi của bản thân với lối chơi mà HLV Mano Polking đang xây dựng?

- Trước mùa giải, tôi cố gắng tiếp thu càng nhiều càng tốt, cả trong tập luyện lẫn các trận giao hữu. Một trong những lý do tôi đến CAHN là vì huấn luyện viên Polking và triết lý của ông. Việc thích nghi đang diễn ra tốt, nhưng tôi biết mình vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì phong độ và đạt được trình độ mà tôi đang hướng tới.

- Anh đánh giá thế nào về chất lượng đội hình CAHN hiện tại?

- Tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình mạnh, với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, những tài năng trẻ và một sự đa dạng thực sự về các kiểu cầu thủ.

- Cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này thì sao?

- Mỗi vị trí đều có những cầu thủ giỏi và sự cạnh tranh mạnh mẽ, điều này thật tuyệt vời để thúc đẩy mọi người cống hiến hết mình. Miễn là sự cạnh tranh diễn ra công bằng và toàn đội cùng chăm chỉ, chúng tôi sẽ có thể đạt được những thành công mà chúng tôi muốn.

Nhưng điều thực sự tạo nên sự khác biệt trong mùa giải này chính là sự đoàn kết của chúng tôi, đặc biệt là với lịch thi đấu khắc nghiệt như vậy.

- Mục tiêu cá nhân của anh trong mùa giải này cùng CAHN là gì?

- Là một cầu thủ, nghe có vẻ đơn giản, nhưng mục tiêu của tôi luôn là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp, khép lại mùa giải này với càng nhiều trận đấu càng tốt.

Tôi khao khát được đối đầu với những đội bóng mạnh, những đối thủ chất lượng và thể hiện bản thân trong những khoảnh khắc quan trọng để giúp đội. Trên hết, tôi mong duy trì sự ổn định trong phong độ, để có một mùa giải trọn vẹn và mạnh mẽ hơn so với mùa trước.