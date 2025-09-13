CAHN mất chân sút quan trọng trước thềm AFC Champions League Two

Tiền đạo chủ lực Alan Grafite của CAHN dính chấn thương bắp chân, ngay trước thềm trận ra quân tại AFC Champions League Two 2025/26.

Alan chấn thương bắp chân, nguy cơ lỡ trận đấu gặp Bắc Kinh.

Thông tin được HLV Mano Polking xác nhận trong buổi họp báo sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26. Ở trận đấu này, chân sút người Brazil không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Dù vậy, CAHN vẫn giành 3 điểm khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

Cũng trong trận đấu, Quang Hải tiếp tục cho thấy vai trò nổi bật khi mở tỷ số cho đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, anh phải rời sân giữa hiệp hai sau khi có dấu hiệu bị đau.

HLV Polking giải thích rằng đây là quyết định nhằm giữ sức cho học trò trước lịch thi đấu dày đặc. Tiền vệ sinh năm 1997 trước đó không góp mặt trong đợt hội quân tuyển Việt Nam vì bị căng cơ do liên tục cày ải.

Sau trận gặp Hải Phòng, CAHN sẽ di chuyển sang Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Beijing Guoan - đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E, AFC Champions League Two 2025/26. HLV Polking nhấn mạnh: “Trận đấu sẽ rất khó khăn bởi Beijing Guoan là đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và có chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang có phong độ tốt, tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực tại V.League. CAHN sẽ ra sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế tốt nhất”.

Việc thiếu vắng Alan Grafite chắc chắn ảnh hưởng lớn đến hàng công của CAHN, bởi tiền đạo người Brazil là chân sút chủ lực trong hệ thống tấn công. Tuy nhiên, với phong độ đang lên cao của Quang Hải và sự quyết tâm từ toàn đội, thầy trò HLV Polking vẫn được kỳ vọng đủ sức tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách tại Trung Quốc. Trận đấu giữa CAHN với Beijing Guoan sẽ diễn ra vào ngày 18/9.