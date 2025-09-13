HAGL loại Thanh Hóa ở Cúp Quốc gia

Tối 13/9, HAGL gây bất ngờ khi đánh bại Thanh Hóa để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

HAGL đánh bại Thanh Hóa ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: Đức Cường.

Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp một trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL trên sân Thanh Hóa chiều 13/9 thuộc về thủ môn Trần Trung Kiên. Vừa trở về sau vòng loại U23 châu Á 2026, thủ thành sinh năm 2003 tiếp tục cho thấy phong độ ổn định trong khung gỗ.

Trước sức ép từ đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, Trung Kiên liên tiếp cứu thua xuất sắc. Phút 41, anh chiến thắng Nguyên Hoàng trong pha đối mặt, sau đó 3 phút lại kịp thời cản phá cú sút hiểm hóc của Ngọc Mỹ, giúp HAGL giữ vững thế trận.

Sang hiệp hai, những cầu thủ trẻ của HAGL tận dụng tốt cơ hội để định đoạt trận đấu. Phút 61, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Trần Gia Bảo tung cú sút chìm, đánh bại thủ môn Xuân Hoàng.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Hoàng Minh tiếp tục tỏa sáng. Ở phút 88, anh dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng phố núi, qua đó đưa HAGL vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Tại sân Long An, đội chủ nhà trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Quy Nhơn United. Hai đội hòa 1-1 và phải bước vào loạt luân lưu cân não. Tại đây, thủ môn kỳ cựu Lê Văn Hưng trở thành người hùng. Ở tuổi 37, anh cản phá thành công tới 4 cú sút 11 m của đối phương. Chỉ có một lần duy nhất Văn Hưng bị đánh bại trong loạt sút thứ hai sau khi trọng tài yêu cầu đá lại. Chung cuộc, Long An thắng 3-1 trên chấm luân lưu và giành vé đi tiếp.

Ở những trận đấu còn lại của vòng loại diễn ra cùng ngày, CLB TP.HCM vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Ninh Bình thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Phú Thọ 4-2, qua đó ghi tên mình vào vòng sau.