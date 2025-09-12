Bùi Hoàng Việt Anh khoe body săn chắc

Bùi Hoàng Việt Anh gây chú ý với body 8 múi sau buổi tập, tiếp tục khẳng định hình tượng “cực phẩm độc thân” của tuyển Việt Nam.

Body khiến fans nữ đổ rần rần của Bùi Hoàng Việt Anh.

Mới đây, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải bức ảnh selfie sau một buổi tập luyện. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN gây chú ý với body 8 múi săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng bờ vai rộng và đôi chân dài chuẩn người mẫu. Chỉ sau ít phút chia sẻ, bức ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.

Trong dàn cầu thủ điển trai của đội tuyển Việt Nam, Việt Anh luôn là cái tên nổi bật. Anh sở hữu chiều cao 1,84 mét, gương mặt nam tính và phong thái lạnh lùng, cuốn hút. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình cực phẩm và vibe mạnh mẽ khiến trung vệ này thường xuyên góp mặt trong danh sách những tuyển thủ có visual hàng đầu.

Không chỉ thu hút bởi diện mạo, Việt Anh còn là gương mặt thành công trên sân cỏ. Ở tuổi 26, anh đang là trụ cột ở hàng thủ của đội tuyển quốc gia, đồng thời là một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất V.League hiện tại.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cầu thủ gốc Thái Bình cũng sở hữu cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Thế nhưng, điều khiến fan nữ đặc biệt chú ý là trung vệ sinh năm 1999 đến nay vẫn chưa một lần công khai bạn gái. 26 tuổi, có trong tay sự nghiệp, tài chính và ngoại hình nổi bật, Việt Anh vẫn thuộc hội “cực phẩm độc thân” sáng giá bậc nhất của làng bóng đá Việt Nam.

Với hình ảnh mới nhất, không khó hiểu khi Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều fan nữ thừa nhận chỉ cần một khoảnh khắc selfie thôi cũng đủ để đổ rầm rầm trước sức hút của chàng trung vệ điển trai.