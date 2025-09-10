Các cầu thủ U23 Yemen khóc nức nở sau thất bại trước Việt Nam

Các cầu thủ U23 Yemen không giấu nổi những giọt nước mắt sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam tối 9/9, qua đó vuột mất tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ Yemen khóc nức nở sau trận thua U23 Việt Nam.

Trận đấu tại sân Việt Trì được xem là “chung kết” của bảng C, khi cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Chỉ cần một chiến thắng tối thiểu, đại diện Tây Á sẽ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết. Chính vì vậy, HLV Al Sunaini yêu cầu học trò nhập cuộc đầy thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Thế trận cân bằng kéo dài suốt hiệp 1. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn. U23 Việt Nam dồn lên mạnh mẽ, tạo ra áp lực đáng kể về phía hàng thủ áo trắng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70, khi Thanh Nhàn tung ra cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Pha lập công của chân sút PVF-CAND không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn dập tắt hy vọng của U23 Yemen.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Yemen ngã gục ngay trên sân, ôm mặt bật khóc nức nở. Ban huấn luyện phải chạy vào an ủi, nhưng không ít cầu thủ vẫn rơi nước mắt khi bước vào đường hầm. Với họ, trận thua này đồng nghĩa giấc mơ châu lục tan vỡ ngay trước mắt.

Trái lại, U23 Việt Nam khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng, giành ngôi đầu bảng đầy thuyết phục. HLV Al Sunaini sau trận thừa nhận: “U23 Yemen đã đối đầu với một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Đó là lý do chúng tôi thất bại”.