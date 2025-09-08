Nhiều khả năng Gia Định FC đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ để thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26, sau khi CLB Hòa Bình rút lui vào phút chót.

Gia Định FC nhiều khả năng sẽ đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tối 8/9, Xuân Thiện Phú Thọ (sau khi Gia Định FC đổi tên) sẽ di chuyển ra Bắc. Toàn đội đóng quân tại Phú Thọ và lấy sân Việt Trì làm sân nhà.

Khoảng 2-3 ngày tới, đội bóng này sẽ tiến hành làm Lễ xuất quân mùa giải mới, chuẩn bị chinh chiến ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 và cúp Quốc gia 2025/26.

Đối với cúp Quốc gia, theo lịch thi đấu ban đầu, Gia Định FC sẽ đón tiếp Ninh Bình FC ngày 13/9 trên sân Quân khu 7. Tuy nhiên, sau khi đổi tên, trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân Việt Trì. Xuân Thiện Phú Thọ sẽ ra mắt người hâm mộ đất Tổ bằng trận đón tiếp Ninh Bình FC.

Còn giải Hạng Nhất Quốc gia, sau khi Hòa Bình rút lui vào phút chót, giải đấu chỉ còn 12 đội tranh tài gồm Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Xuân Thiện Phú Thọ, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM (sẽ đổi tên thành Thanh Niên TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

Để đảm bảo công bằng và cân đối lịch thi đấu, VPF dự kiến tổ chức bốc thăm lại lịch thi đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 vào ngày 11/9. Riêng cúp Quốc gia 2025/26 sẽ không bốc thăm lại, mà áp dụng nguyên tắc “đội rút lui thì đối thủ đi tiếp”. Theo đó, Khánh Hòa được đặc cách vào thẳng vòng 1/8 sau khi Hòa Bình rút lui.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 dự kiến khai mạc ngày 19/9 và kết thúc ngày 20/6/2026.