CLB Hòa Bình chính thức không tham gia giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26.

CLB Hòa Bình bỏ Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2025/26.

Chiều 8/9, CLB Hòa Bình có công văn gửi VFF và Công ty VPF, thông báo sẽ không tham gia giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26. Trong công văn, đội bóng này cho biết có một số yếu tố bất khả kháng khiến kế hoạch tham dự các giải đấu của mùa giải 2025/26 không thể tiến hành. Vì vậy, CLB Hòa Bình quyết định rút lui trước thềm mùa giải mới.

Việc CLB Hòa Bình rút lui khiến số lượng đội dự giải Hạng Nhất 2025/26 giảm xuống còn 12, bao gồm Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên thành Thanh Niên TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

VPF dự kiến tổ chức lại Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất vào sáng 11/9. Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ không bốc thăm lại. Theo lịch ban đầu, CLB Khánh Hòa gặp CLB Hòa Bình ở vòng loại. Tuy nhiên, với việc đối thủ rút lui, Khánh Hòa sẽ được đặc cách vào thẳng vòng 1/8. Đây cũng là cách xử lý từng được áp dụng tại mùa 2023, khi CLB Sài Gòn bỏ giải ngay trước thời điểm khởi tranh.

Như vậy, Cúp Quốc gia 2025/26 còn lại 25 đội tham dự với tổng cộng 24 trận đấu. Cách sắp xếp này giúp ban tổ chức giữ nguyên cấu trúc giải, đồng thời đảm bảo tiến độ cho mùa giải kéo dài gần một năm.

Theo kế hoạch đã công bố, giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và kết thúc vào 20/6/2026. Trong khi đó, cúp Quốc gia bắt đầu từ vòng loại ngày 12/9 và khép lại bằng trận chung kết vào 28/6/2026.

Động thái rút lui của CLB Hòa Bình không chỉ ảnh hưởng đến cơ cấu giải đấu mà còn đặt ra dấu hỏi về định hướng phát triển lâu dài của đội bóng này trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ngày càng khắc nghiệt.

Trước khi CLB Hòa Bình không tham dự mùa giải 2025/26, đội bóng này đã đổi tên thành Phú Thọ FC, chuyển sân nhà về sân Việt Trì theo địa giới hành chính mới.