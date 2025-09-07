Vũ Văn Thanh phẫu thuật chấn thương, nghỉ thi đấu ít nhất 7 tháng

Hậu vệ Vũ Văn Thanh của CAHN đã trải qua ca phẫu thuật cổ chân sáng 7/9 tại một bệnh viện ở TP.HCM, anh cần ít nhất 7 tháng để trở lại thi đấu.

Văn Thanh phẫu thuật, cần 7 tháng để trở lại thi đấu. Ảnh: CAHN.

Ca phẫu thuật của Văn Thanh kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ tiến hành gọt xương, nối dây chằng và xử lý phần sụn chêm bị tổn thương cho anh. Thời gian để cầu thủ gốc Hải Dương phục hồi sau phẫu thuật kéo dài từ 6-7 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ của CAHN có thể trở lại sân cỏ vào giai đoạn cuối mùa giải 2025/26.

Văn Thanh chấn thương cổ chân khi cùng tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024. Anh phải chườm đá thường xuyên để giảm đau và thi đấu trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng này khiến chấn thương của Văn Thanh ngày càng nặng.

Chấn thương khiến cầu thủ sinh năm 1996 vắng mặt ở hai lần tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia. Anh cũng phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các trận đấu vừa qua của CAHN tại Siêu Cúp Quốc gia, V.League và trận mở màn Cúp Đông Nam Á.

Ngoài sụn chêm, dây chằng cổ chân của anh cũng bị ảnh hưởng, chưa kể những tổn thương thứ phát tích tụ sau thời gian dài nén đau thi đấu. Điều này lý giải vì sao hậu vệ 29 tuổi cần tới 6-7 tháng mới có thể trở lại, thay vì 4-5 tháng như một số ca chấn thương khác. Trước đó, Văn Thanh từng phẫu thuật đầu gối năm 2018 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Với việc phải lên bàn phẫu thuật, Văn Thanh là cầu thủ thứ 6 của tuyển Việt Nam rời sân cỏ vì phẫu thuật trong năm 2025. Trước Văn Thanh, đã có Nguyễn Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Xuân Son và Doãn Ngọc Tân lần lượt lên bàn mổ. Đây là thách thức lớn cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại Asian Cup 2027.

Đối với CAHN, sự vắng mặt của Văn Thanh không ảnh hưởng quá nhiều tới các mục tiêu của đội bóng này. Bởi trong tay HLV Polking lúc này đang sở hữu đội hình có chiều sâu tốt, đủ để khỏa lấp chỗ trống mà Văn Thanh để lại cũng như đủ để chinh chiến ở 4 đấu trường.