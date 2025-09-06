'U23 Singapore làm mọi cách để giảm bàn thua trước U23 Việt Nam'

Theo HLV Firdaus Kassim, U23 Singapore đã đưa ra nhiều đấu pháp để ngăn chặn sức mạnh của U23 Việt Nam trong trận đấu tối 6/9.

HLV Firdaus Kassim làm mọi cách để u23 Singapore không vỡ trận. Ảnh: Hoàng Tùng.

“U23 Việt Nam rất mạnh, tôi đã có những đấu pháp để giảm thiểu sức mạnh tấn công của họ và cả đội tôi đã làm đúng theo những gì đã nói”, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore nói trong họp báo sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam.

U23 Singapore mang đến vòng loại châu Á 2026 đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U20. Tuy vậy, họ lại khiến các đối thủ mạnh hơn ở bảng C phải rất chật vật để chiến thắng. Ở lượt trận đầu tiên, U23 Singapore để thua 1-2 trước U23 Yemen. Trận đấu vừa kết thúc, họ chỉ thua 0-1 trước U23 Việt Nam – đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng C.

Nói về U23 Việt Nam, HLV Firdaus Kassim khẳng định các học trò của HLV Kim Sang-sik là đội bóng rất mạnh. Ông phải đưa ra nhiều đấu pháp để giảm thiểu sức tấn công của U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á thậm chí là châu Á hiện tại. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt có thể chơi sòng phẳng với U23 việt nam. U23 Singapore đã có những cơ hội nhưng đã bị phung phí. Dù thua, tôi vẫn tự hào với đội bóng”, ông nhận định.

U23 Singapore chật vật chống đỡ sức mạnh của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

HLV Firdaus Kassim cũng ấn tượng với Đình Bắc về khả năng di chuyển thông minh của tiền đạo này. Theo ông, trước những đối thủ hơn hẳn về trình độ là cơ hội để giúp các cầu thủ trẻ Singapore cọ xát và tiến bộ.

“So với U23 Yemen, U23 Việt Nam là đội mạnh hơn và chúng tôi đã vất vả nhiều hơn so với trận đấu trướcYemen. Các cầu thủ của tôi đã tập trung nhưng chỉ 1 tình huống lơ là đã bị U23 Việt Nam trừng phạt. Tôi nhấn mạnh lại các cầu thủ của tôi đều rất trẻ và mục tiêu của chúng tôi là cọ xát để các cầu thủ có thể lên trình”, ông khép lại phần phát biểu của mình.

Trắng tay ở cả hai trận đấu, U23 Singapore không còn khả năng đi tiếp. Trận đấu cuối cùng họ sẽ chạm trán U23 Bangladesh. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp với U23 Yemen. Lượt trận cuối cùng của bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra ngày 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).