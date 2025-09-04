Bích Thuỳ rực sáng, Thái Nguyên chia điểm kịch tính

Chiều ngày 4/9, giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 chính thức khai mạc và diễn ra 2 trận đầu tiên của vòng 1.

Thái Nguyên T&T không giữ được thế trận trước Than KSVN. Ảnh: Khuất Tú.

Thái Nguyên T&T với nhiều gương mặt nổi trội, đặc biệt là tuyển thủ Bích Thuỳ, tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc trong trận gặp Than KSVN. Tận dụng sự sơ hở của đối thủ ở phút thứ 6, Bích Thuỳ bứt tốc rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho cô trò HLV Văn Thị Thanh.

Bàn thua khiến Than KSVN choáng váng và buộc phải tràn lên tấn công, nhưng vẫn chưa thể làm khó được hàng thủ chơi khá chắc chắn của đội bóng Thái Nguyên T&T. Phút 17 khi đội bóng ngành than vẫn chưa tìm được bàn thắng, họ nhận thêm một bàn thua nữa.

Từ một pha phối hợp tấn công, Bích Thuỳ có đường chuyền cho Ngọc Minh Chuyên tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Bị dẫn trước 2 bàn khiến các nữ cầu thủ Than KSVN càng thêm bối rối, họ rất muốn đẩy cao thế trận để tấn công, nhưng hàng phòng ngự chơi kín kẽ dưới sự chỉ huy của trung vệ Nguyễn Thị Thu tạo nên thành một lá chắn trước khung thành của thủ môn Kim Thanh, khiến các đường tấn công của đội bóng ngành than gần như bế tắc. Phải phút 37, Than KSVN mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau quả đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

Sang hiệp 2, Than KSVN chủ động gia tăng sức ép lên phần sân của Thái Nguyên T&T. Từ một đường tấn công ở phút 52, Trúc Hương có cú dứt điểm cân bằng 2-2 cho đội bóng ngành than.

Bàn cân bằng tỷ số khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn ở thời gian sau đó. Thậm chí có những thời điểm Thái Nguyên T&T bị đối thủ Than KSVN lấn lướt và có không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Kim Thanh.

Sau đó, Bích Thuỳ và các đồng đội lấy lại thế trận và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của Than KSVN nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Nguyễn Thị Hoa ghi bàn thắng duy nhất cho nữ Hà Nội. Ảnh: Trần Hồng.

Trận đấu cùng giờ giữa Hà Nội - PP Hà Nam diễn ra tại sân PVF. Theo đó, ngay từ phút thứ 8, Hà Nội có bàn thắng vượt lên dẫn trước, khi Hải Yến chuyền cho Nguyễn Thị Hoa tung cú sút tuyệt đẹp mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Bàn thắng như gáo nước lạnh dội thẳng lên các cầu thủ PP Hà Nam, buộc đội bóng này phải gia tăng sức tấn công. Dù vậy, PP hà Nam không thể tiếp cận được khung thành khi hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô tổ chức rất chắc chắn.

Trong hiệp 2, PP Hà Nam vẫn tiếp tục tìm bàn gỡ, nhưng các đường tấn công của họ vẫn bế tắc trước đội bóng thủ đô. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.