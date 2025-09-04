Ngọc Mỹ rưng rưng khi nhắc tới mẹ sau bàn thắng cho U23 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ không giấu được sự xúc động khi kể lại khoảnh khắc mẹ anh bật khóc sau bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam của con trai trước U23 Bangladesh tối 3/9.

Ngọc Mỹ xúc động khi nhắc tới mẹ. Ảnh: Tâm Minh.

“Hôm qua khi ghi bàn, tôi nghe lại rằng mẹ mình đã bật khóc. Đó là khoảnh khắc rất xúc động khi đã làm được điều khiến gia đình tự hào. Mẹ cũng dặn dò tôi rất nhiều. Xin cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con”, Ngọc Mỹ chia sẻ trước buổi tập của U23 Việt Nam chiều 4/9.

Trận đấu tại sân Việt Trì tối 3/9 mang ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ sinh năm 2003. Không chỉ được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao suất đá chính, Ngọc Mỹ còn lập công ngay trong lần đầu tiên khoác áo U23 Việt Nam ở một giải đấu chính thức.

Bàn thắng càng trở nên đáng nhớ khi nó được ghi trên mặt cỏ quen thuộc của sân Việt Trì, nơi anh từng thi đấu trong màu áo Phú Thọ trước khi gia nhập Thanh Hóa. Trước bàn thắng của cậu con trai, mẹ anh không giấu nổi sự xúc động. Pha lập công còn lại ấn định tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam thuộc về Lê Viktor.

Nói về bàn thắng của chính mình, Ngọc Mỹ chia sẻ: “Đó là trận đấu đầu tiên được ra sân và cũng là bàn thắng đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui. Tôi tự tin hơn vì từng đá ở Phú Thọ rồi, nên cảm giác trên sân cũng dễ dàng hơn”.

U23 Việt Nam tập chiều 4/9. Ảnh: Tâm Minh.

Dù có màn ra mắt trọn vẹn, tiền đạo trẻ khiêm tốn nhìn nhận bản thân còn nhiều điểm cần cải thiện. “Tôi cần cải thiện rất nhiều điều, từ chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Sự kết nối trong toàn đội cũng cần thời gian vì chúng tôi chỉ mới tập trung ít ngày. Nhưng tôi tin càng thi đấu, tập thể sẽ càng gắn kết hơn”, anh nói thêm.

Ngọc Mỹ không giấu sự quyết tâm trước hai trận còn lại ở bảng C. U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9) để cạnh tranh tấm vé duy nhất dự vòng chung kết. “Những trận đấu tiếp theo, toàn đội sẽ cố gắng, coi mỗi trận đều là chung kết”, tiền đạo này khẳng định.

Chiến thắng mở màn trước U23 Bangladesh giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C. Với sự tự tin sau trận ra quân và tinh thần khát khao của những gương mặt trẻ như Ngọc Mỹ, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì mạch thắng để giành suất vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.