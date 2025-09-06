Dù giành chiến thắng trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 tối 6/9, HLV Kim Sang-sik vẫn không hài lòng với khâu dứt điểm của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik trăn trở về khâu dứt điểm của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

“Trận đấu hôm nay không có quá nhiều bàn thắng cũng như không có nhiều điều để nói. Sân Việt Trì hôm nay có nhiều khán giả và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Mọi người có thể thấy đã có rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn bên họ chơi rất xuất sắc, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn ở khâu dứt điểm”, HLV Kim Sang-sik nói về trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Singapore.

Đối đầu với đội hình trẻ nhất bảng C của U23 Singapore nhưng U23 Việt Nam rất chật vật mới có thể giành chiến thắng. Làm chủ thế trận suốt phần lớn thời gian của trận đấu nhưng phải đến phút thứ 79, U23 Việt Nam mới có bàn thắng để mang về 3 điểm nhờ pha lập công của Văn Thuận.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Các tình huống dứt điểm cuối cùng liên tục không trúng đích, hoặc bị xà ngang cột dọc từ chối. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, đây sẽ là điều mà U23 Việt Nam phải cải thiện khi bước vào trận đấu cuối cùng với U23 Yemen.

Văn Thuận ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

“Chúng tôi sẽ phân tích kĩ lưỡng và chuẩn bị cho trận đấu với U23 Yemen. Với chất lượng hiện tại của đội tuyển tôi tự tin có thể dành chiến thắng trước họ. Hàng phòng ngự của U23 Yemen rất tốt, nhưng U23 Việt Nam có những cầu thủ tốc độ có thể khai thác khoảng trống phía sau”, ông khẳng định.

Cùng tham dự họp báo sau trận, cầu thủ hay nhất trận Nguyễn Văn Trường chia sẻ về 5 tình huống dứt điểm không thành của U23 Việt Nam: “Trong bóng đá chuyện không may mắn là bình thường. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu cuối cùng mọi người sẽ tiếp tục giành chiến thắng và mong mọi người sẽ đến cổ vũ đông hơn”.

Lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 9/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Yemen để cạnh tranh tấm vé duy nhất tới vòng chung kết U23 châu Á 2026.