Djokovic thừa nhận bất lực trước Alcaraz và Sinner

Novak Djokovic rời US Open 2025 trong tâm trạng nặng nề sau thất bại 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) ở bán kết trước Carlos Alcaraz sáng 6/9.

Djokovic thừa nhận Carlos Alcaraz quá giỏi.

Đây đã là lần thứ ba trong năm, tay vợt người Serbia dừng bước ở bán kết Grand Slam khi gặp các đối thủ thuộc thế hệ kế cận - Alcaraz và Jannik Sinner. “Ba trong bốn trận bán kết Grand Slam tôi đều thua trước hai tay vợt này. Điều đó chứng tỏ họ quá giỏi, đang chơi ở đẳng cấp rất cao”, Djokovic thừa nhận.

“Tôi cạn năng lượng sau set hai, giống trận gặp Sinner trước đó. Đấu năm set, thật khó cho tôi khi tuổi tác không còn cho phép duy trì cường độ”, Nole tiếp tục.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn chứng tỏ đẳng cấp chuyên môn, nhưng thừa nhận vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở thể lực. “Tôi làm tất cả để giữ cơ thể trong trạng thái tốt nhất, nhưng hôm nay là chưa đủ. Không có chấn thương nào ngăn cản tôi, chỉ đơn giản là thể lực không đủ để chống lại Carlos”, anh chia sẻ.

Trong suốt trận đấu, Djokovic vẫn có khoảnh khắc bùng nổ, đặc biệt ở set hai với nhiều pha bóng chất lượng cao, khiến khán giả trên sân Arthur Ashe bùng nổ. Tuy nhiên, khi Alcaraz gia tăng nhịp độ, Nole không còn đủ sức đáp trả.

“Thua cuộc luôn khó chấp nhận, nhưng nếu phải thua, thì để thua những tay vợt xuất sắc lúc này như Alcaraz và Sinner cũng là điều tôi phải chấp nhận. Tôi chỉ có thể nói: chúc mừng họ”, Djokovic nói thêm.

Dù thất bại, Djokovic khẳng định vẫn giữ nguyên động lực.

Đánh giá về sự trưởng thành của hai tay vợt trẻ, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam dành sự tôn trọng tuyệt đối: “Họ có đội ngũ tuyệt vời, chiến lược huấn luyện đúng đắn, và kết quả nói lên tất cả. Họ ngày càng tiến bộ, và đó là điều tự nhiên ở độ tuổi này. Nếu bạn không cải thiện, thì chắc chắn có điều gì sai”.

Dù thất bại, Djokovic khẳng định vẫn giữ nguyên động lực. “Tôi vẫn yêu cảm giác cạnh tranh. Tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ trên khắp thế giới tiếp thêm năng lượng để tôi tiếp tục. Grand Slam vẫn là trụ cột của quần vợt, và chừng nào còn có thể, tôi vẫn sẽ ở đó để chiến đấu”.

Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Djokovic bật cười: “Australian Open 2026 còn xa lắm. Tôi chắc chắn sẽ thi đấu ở Athens (2-8/11), còn lại thì chưa biết. Ở thể thức ba set, tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn, nhưng Grand Slam mới là nơi định nghĩa sự nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành cơ hội cạnh tranh danh hiệu”.

US Open 2025 khép lại với Djokovic trong vai người ngoài cuộc, nhưng sự kiên cường cùng quyết tâm không bỏ cuộc của anh cho thấy hành trình chinh phục Grand Slam của Nole vẫn chưa dừng lại.