Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt trong cuộc họp khẩn của VBF

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF), ông Lưu Tú Bảo, tiếp tục vắng mặt trong cuộc họp khẩn trực tuyến do Ban Thường vụ VBF tổ chức chiều 4/9, theo chỉ đạo từ Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo tiếp tục vắng mặt trong cuộc họp chiều 4/9 của Ban Thường vụ VBF.

Cuộc họp nhằm làm rõ lý do ông Lưu Tú Bảo vắng mặt kéo dài từ cuối tháng 2/2025 đến nay, đồng thời bàn phương án điều hành để đảm bảo hoạt động của VBF không bị gián đoạn. Tuy nhiên, người đứng đầu của VBF đã không tham dự, khiến tình hình nội bộ của VBF thêm căng thẳng.

Theo thông tin từ Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF), ông Bảo rời Việt Nam sang Mỹ từ cuối tháng 3 để lo liệu tang lễ cho một người thân. Kể từ đó, nhiều thành viên của VBF và cả HMMAF, nơi ông Bảo đang giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ I (2022-2027), đều không thể liên hệ với ông.

Sự vắng mặt kéo dài suốt 4-5 tháng qua đã khiến công việc điều hành và triển khai kế hoạch của VBF bị đình trệ, dù các giải đấu trong nước vẫn diễn ra đúng lịch nhờ sự quán xuyến tạm thời từ Ban Chấp hành. Cục TDTT Việt Nam cũng đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF tiếp tục duy trì hoạt động ổn định trong thời gian ông Bảo chưa thể trở lại.

Ngoài hai cương vị Chủ tịch tại VBF và HMMAF, ông Lưu Tú Bảo còn là Giám đốc Điều hành Saigon Sports Club. Ông từng được vinh danh với đai danh dự WBA châu Á vào năm 2023, được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phong trào quyền anh và võ tổng hợp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tình trạng mất liên lạc với người đứng đầu VBF đang tạo ra nhiều lo ngại về tính ổn định của tổ chức, nhất là khi quyền anh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng.