Tiến Linh ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng CAHN

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-3 của tuyển Việt Nam trước CAHN trong trận giao hữu diễn ra tối 7/9.

Tuyển Việt Nam (áo xanh) thắng CAHN trong trận giao hữu chiều 7/9. Ảnh: Trọng Hiếu.

Trong lần cầm quân thứ hai sau khi được giao nhiệm vụ tạm thời, quyền HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tung ra đội hình giàu sức cạnh tranh. 11 cái tên đá chính gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ tứ hậu vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Phan Tài và Xuân Mạnh. Ở tuyến giữa, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Vinh và Ngọc Quang phối hợp hỗ trợ bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Tuấn Hải.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking cũng không giấu ý định thử lửa cho các trụ cột của CAHN. Ông bố trí Filip Nguyễn trong khung gỗ, với hàng phòng ngự gồm Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương và Nguyễn Văn Đức. Khu trung tuyến có Thành Long, Văn Toản, Văn Đô và Quang Hải, trong khi cặp Đức Nam - Phan Văn Đức được kỳ vọng tạo nên khác biệt trên hàng công.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam chứng tỏ sự chủ động và hiệu quả. Tiến Linh mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán, trước khi Tuấn Hải nâng cách biệt lên 2-0. CAHN không chịu lép vế và kịp rút ngắn tỷ số 1-2 nhờ bàn thắng của Đức Nam ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, kịch bản thay người diễn ra giống trận gặp Nam Định trước đó. Quyền HLV Đinh Hồng Vinh rút gần như toàn bộ đội hình chính, chỉ giữ lại Châu Ngọc Quang trên sân để trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Trong khi đó, HLV Polking trao cơ hội cho thủ môn trẻ Trịnh Đình Minh Hoàng vào thử sức ở khung gỗ.

Tiến Linh lập công cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Hiếu.

Những thay đổi nhân sự giúp trận đấu trở nên sôi động hơn. Tuyển Việt Nam có thêm hai bàn thắng nhờ công Việt Hưng và Văn Vĩ, nâng tỷ số lên 4-1. Tuy nhiên, CAHN cho thấy bản lĩnh khi Văn Toản và Văn Đô liên tiếp lập công, khiến khoảng cách rút ngắn chỉ còn 3-4.

Những phút cuối, cả hai đội đều tạo thêm cơ hội nhưng không có bàn thắng nào xuất hiện. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng sát nút 4-3. Đây là màn thử nghiệm hữu ích cho ban huấn luyện, khi nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội, đồng thời các trụ cột vẫn thể hiện được vai trò quan trọng.