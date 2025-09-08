Xác định các bảng đấu ở VCK U17 Quốc gia 2025

Sáng 8/9, tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố Nhà Tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng Chung kết U17 Quốc gia 2025.

Lễ công bố Nhà tài trợ và bốc thăm lịch thi đấu diễn ra sáng 8/9.

Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2025 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel, Hà Nội, CAHN, PVF - CAND, SLNA, Nam Định, HAGL, Đà Nẵng, TP.HCM, CLB BĐ TP.HCM, An Giang và Becamex TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi Lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 Quốc gia 2025 là cơ sở đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11. Vòng chung kết U17 2025 cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”.

Các đội sẽ chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng sẽ vào thi đấu các trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội CLB BĐ TP.HCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng. Bảng B có sự tranh tài của Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội và SLNA. Trong khi đó, bảng C là sự cạnh tranh của các đội TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ 14/9 đến 26/9 tại TP.HCM. Đồng hành với giải đấu trên cương vị Nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam.