Hình ảnh gây sốc của 'nữ CĐV nóng bỏng nhất thế giới'

  Thứ bảy, 21/3/2026 17:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ivana Knoll, biểu tượng khán đài World Cup 2022, tiếp tục thu hút sự chú ý khi chuyển hướng sang DJ và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

World Cup anh 1

Ivana Knoll gây chú ý với trang phục biểu diễn táo bạo.

Ivana Knoll đang mở rộng sức ảnh hưởng theo một cách hoàn toàn mới. Không chỉ là một cổ động viên nổi bật trên khán đài, người đẹp Croatia giờ đây xuất hiện nhiều hơn trong vai trò DJ tại Mỹ.

Ở tuổi 33, Ivana vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Cô gây chú ý với lần xuất hiện mới nhất trong một bộ trang phục xuyên thấu khi biểu diễn. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tiếp tục củng cố danh xưng "fan nữ quyến rũ nhất World Cup" của cô.

Bài đăng trên trang cá nhân với dòng trạng thái "KILL THE VIBE" thu hút sự tương tác lớn. Hơn 2,8 triệu người theo dõi của Ivana liên tục để lại bình luận. Phần lớn phản hồi đều mang tính tích cực, xoay quanh ngoại hình, phong cách và nguồn năng lượng mà cô mang lại.

Sự nổi tiếng của Ivana không phải là hiện tượng nhất thời. Tại World Cup 2022, cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất bên ngoài sân cỏ. Từ đó, mỗi lần cô xuất hiện đều dễ dàng thu hút truyền thông.

Việc chuyển hướng sang DJ giúp Ivana duy trì độ phủ sóng trong bối cảnh bóng đá không còn là trung tâm duy nhất. Đây cũng là xu hướng quen thuộc với nhiều nhân vật nổi tiếng từ thể thao, khi họ tận dụng danh tiếng để mở rộng sang lĩnh vực giải trí.

Ivana có thể không còn xuất hiện thường xuyên trên khán đài, nhưng sức ảnh hưởng của cô với cộng đồng người hâm mộ bóng đá chưa hề suy giảm.

Fan MU dậy sóng vì VAR

Quyết định không thổi phạt đền trong tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi khiến CĐV Manchester United phẫn nộ.

12 giờ trước

Vì sao CĐV Chelsea hô vang tên Abramovich, la ó giới chủ Mỹ?

Đêm Stamford Bridge chìm trong nỗi thất vọng tột cùng khi Chelsea gục ngã 0-3 trước PSG, khép lại hành trình Champions League bằng tổng tỷ số thua 2-8 đầy tủi hổ.

11:50 18/3/2026

Vinicius ăn mừng khiêu khích CĐV Man City

Tiền đạo Vinicius Junior có pha ăn mừng gây tranh cãi trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 18/3.

06:23 18/3/2026

Neymar tỏa sáng, chứng minh bản thân vẫn có thể thi đấu tại World Cup Màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu gặp Corinthians mới đây tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Brazil cho thấy cựu ngôi sao Barcelona và PSG vẫn sẵn sàng góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Ivana Knoll DJ Phủ sóng World Cup 2022 nóng bỏng

    Đọc tiếp

    Foden gay tranh cai hinh anh

    Foden gây tranh cãi

    51 phút trước 17:00 21/3/2026

    0

    Phil Foden được gọi lên tuyển Anh, bất chấp phong độ tụt dốc rõ rệt trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

