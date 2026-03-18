Vì sao CĐV Chelsea hô vang tên Abramovich, la ó giới chủ Mỹ?

Đêm Stamford Bridge chìm trong nỗi thất vọng tột cùng khi Chelsea gục ngã 0-3 trước PSG, khép lại hành trình Champions League bằng tổng tỷ số thua 2-8 đầy tủi hổ.

Abramovich đã đưa Chelsea từ vô danh lên hàng đại gia.

Giữa những tiếng la ó nhắm vào HLV Liam Rosenior và màn trình diễn nhạt nhòa trên sân, một âm thanh vang vọng từ các khán đài đã thu hút mọi sự chú ý: rất đông CĐV đồng thanh xướng tên cựu chủ tịch Roman Abramovich và la ó ban lãnh đạo mới.

Điều kỳ lạ là khoảnh khắc này diễn ra ngay sau khi Premier League vừa giáng đòn phạt kỷ lục 10,75 triệu bảng cho những sai phạm tài chính ngầm dưới triều đại của tỷ phú người Nga. Để hiểu được hiện tượng này, cần nhìn sâu vào tâm lý đám đông, sự đối lập giữa hai thời kỳ và những vết thương chưa bao giờ lành tại nửa xanh thành London.

Sự phẫn nộ hướng về bộ máy điều hành mới

Tiếng hô vang tên Abramovich thực chất là bản án đanh thép mà người hâm mộ muốn gửi gắm trực tiếp đến khu vực ghế VIP, nơi tập đoàn Clearlake Capital và Todd Boehly đang quan sát trận đấu. Từ khi tiếp quản, giới chủ người Mỹ ném vào thị trường chuyển nhượng hàng tỷ bảng, phá vỡ mọi cấu trúc lương thưởng để mang về vô số cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, thành tích trên thảm cỏ xanh lại tỷ lệ nghịch với số tiền khổng lồ đó. Thất bại thảm hại trước PSG phơi bày một tập thể rệu rã, thiếu định hướng và đánh mất hoàn toàn DNA chiến thắng từng làm nên thương hiệu của câu lạc bộ.

Người hâm mộ Chelsea quen với thói quen chinh phục danh hiệu liên tục trong suốt 19 năm trước đó. Sự tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả của triều đại cũ luôn đảm bảo phòng truyền thống được lấp đầy bằng những chiếc cúp danh giá.

Trái ngược hoàn toàn, dự án bóng đá hiện tại dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior đang bế tắc, biến đội bóng vĩ đại nước Anh thành một trạm trung chuyển xa lạ và mất kết nối với bản sắc cốt lõi. Khán giả nhận ra những người điều hành mới đang đối xử với Chelsea như một danh mục đầu tư tài chính thuần túy, thiếu vắng tình yêu bóng đá nguyên thủy và sự gắn kết máu thịt.

Abramovich bị đẩy khỏi Chelsea chỉ vì ông là người Nga?

Nỗi uất ức trước sự bất công với Abramovich

Sâu thẳm trong lòng những người hâm mộ trung thành, Roman Abramovich luôn mang hình bóng của một nạn nhân gánh chịu sự bất công từ các quyết định chính trị. Việc ông buộc phải rao bán CLB diễn ra dưới sức ép và lệnh trừng phạt bất công, tiêu chuẩn kép mang màu sắc chính trị.

Sự ra đi của vị tỷ phú này để lại một di sản tình cảm khổng lồ. Ông chủ động xóa bỏ khoản nợ hàng tỷ bảng mà câu lạc bộ vay mượn mình, đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ để Chelsea tiếp tục tồn tại. Trong mắt các khán giả tại Stamford Bridge, hành động hào hiệp cuối cùng ấy khẳng định tình yêu vô điều kiện của ông dành cho đội bóng.

Do đó, án phạt 10,75 triệu bảng vừa qua từ ban tổ chức giải đấu bị nhiều người yêu mến Abramovich xem như một đòn đánh nguội mang tính thủ tục, cố tình nhắm vào một người đã ngã ngựa. Những người yêu mến Chelsea cũ cự tuyệt việc bôi nhọ di sản của Abramovich bằng các con số kế toán khô khan do chính giới chủ hiện tại tự vấn để tránh án trừ điểm.

Vũ khí phản kháng trên khán đài

Khi đội nhà bị đối thủ vùi dập và vỡ trận hoàn toàn, người hâm mộ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Việc hô vang tên người cũ giữa thực tại tồi tệ là phản xạ tự nhiên để bấu víu vào những ký ức rực rỡ nhất.

Âm thanh vang vọng tại Stamford Bridge mang thông điệp phản kháng vô cùng mạnh mẽ, xé toạc lớp vỏ bọc tái thiết hào nhoáng của ban lãnh đạo mới. Họ dùng cái tên Roman Abramovich như một lời nhắc nhở cay đắng về sự vĩ đại đã mất, đồng thời châm biếm sâu sắc sự yếu kém của bộ máy thượng tầng hiện tại.

Khán giả không cổ xúy cho những sai phạm tài chính hay các bản hợp đồng thanh toán ngầm. Họ đơn giản đang bảo vệ một biểu tượng đã trao cho họ những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất và lên tiếng chống lại một hệ thống bị cho là tiêu chuẩn kép.

Tiếng gầm thét trên khán đài là khát khao cháy bỏng về việc tìm lại linh hồn của Chelsea dười thời Abramovich. Đó từng là một tập thể kiêu hãnh chiến đấu vì vinh quang và người hâm mộ, thay vì một công cụ kinh doanh như hiện giờ.