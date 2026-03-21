Fan MU dậy sóng vì VAR

Quyết định không thổi phạt đền trong tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi khiến CĐV Manchester United phẫn nộ.

CĐV MU cho rằng Amad bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Rạng sáng 21/3, trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Bournemouth ở vòng 31 Premier League tạo ra tranh cãi dữ dội xoay quanh VAR. Tâm điểm là tình huống Amad Diallo ngã trong vòng cấm ở phút 67, nhưng không được hưởng phạt đền.

Ngay sau trận, mạng xã hội X bùng nổ với những bình luận từ các cổ động viên của MU. Nhiều CĐV cho rằng đội bóng bị "cướp trắng", khi pha va chạm với hậu vệ Bournemouth có dấu hiệu kéo người rõ ràng.

Một số ý kiến gọi quyết định của trọng tài Stuart Attwell là "tội ác với bóng đá", trong khi nhiều người khác đặt câu hỏi về sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng luật.

Không ít người nhấn mạnh đây là tình huống "ở bất kỳ vị trí nào trên sân cũng bị thổi phạt", nhưng lại bị bỏ qua trong vòng cấm. Thậm chí có ý kiến cho rằng nếu cầu thủ khác rơi vào tình huống tương tự, quyết định có thể đã khác.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phẫn nộ, một bộ phận CĐV cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. Họ cho rằng Manchester United không nên để trận đấu trôi vào thế phụ thuộc vào trọng tài.

Việc không tận dụng cơ hội kết liễu đối thủ mới là nguyên nhân sâu xa khiến đội bóng đánh rơi chiến thắng. Thực tế, MU hai lần dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế và bị đối phương gỡ hoà sau thẻ đỏ của Harry Maguire.

Và lần này, MU phải trả giá trong một trận đấu mà họ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

