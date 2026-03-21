20 phút điên rồ ở trận hòa của MU

Rạng sáng 21/3, trận hòa 2-2 giữa Bournemouth và MU khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn khi mọi diễn biến quan trọng đều dồn vào 20 phút đầy hỗn loạn.

Maguire nhận thẻ đỏ trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Sau hiệp một bế tắc trên sân Vitality, MU được hưởng phạt đền. Bruno Fernandes không mắc sai lầm, mở tỷ số ở phút 61. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng bị xóa nhòa chỉ 7 phút sau. Ryan Christie tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 trong bối cảnh MU cho rằng họ xứng đáng được hưởng thêm một quả phạt đền nhưng VAR từ chối can thiệp.

Kịch tính tiếp tục leo thang ở phút 72. Từ một tình huống cố định, Bruno Fernandes treo bóng khó chịu vào vòng cấm, khiến hậu vệ Hill lúng túng phản lưới, đưa MU tái lập lợi thế 2-1.

Tưởng chừng chiến thắng nằm trong tay "Quỷ đỏ", nhưng bước ngoặt thực sự xuất hiện ở phút 78. Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong tình huống đối mặt, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp và cho Bournemouth hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Kroupi lạnh lùng đánh bại thủ môn, gỡ hòa 2-2 ở phút 81.

Chơi thiếu người trong những phút còn lại, MU buộc phải co mình chống đỡ trước sức ép dồn dập từ đối thủ. Dù vậy, họ vẫn ra về với 1 điểm. Truyền thông Anh đồng loạt gọi đây là kịch bản căng thẳng, điên rồ bậc nhất.

2 đội tiếp tục tạo nên màn so tài giàu cảm xúc trong mùa giải này, sau trận hòa 4-4 ở lượt đi. Tuy nhiên, với MU, kết quả rõ ràng là nỗi tiếc nuối lớn khi họ ở rất gần chiến thắng trước khi sụp đổ vì chiếc thẻ đỏ tai hại.

Một lần nữa, VAR và các quyết định trọng tài lại trở thành tâm điểm tranh cãi, góp phần tạo nên 20 phút cuối điên rồ. Sau 31 vòng đấu, MU xây chắc vị trí thứ 3 với 55 điểm, hơn đối thủ bám đuổi 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD