Cựu HLV thủ môn MU qua đời ở tuổi 67

  • Thứ sáu, 20/3/2026 16:08 (GMT+7)
Bóng đá châu Âu đón nhận tin buồn khi cựu HLV thủ môn Silvino Louro qua đời ở tuổi 67 sau sự nghiệp dài và để lại nhiều dấu ấn.

Thông tin được Real Madrid xác nhận trong thông báo chính thức. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những CLB từng gắn bó với ông. Louro làm việc tại đây trong giai đoạn 2010-2013, giữ vai trò HLV thủ môn.

Tên tuổi của Silvino Louro gắn liền với HLV Jose Mourinho. Ông theo chân chiến lược gia người Bồ Đào Nha tới nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU năm 2016. Tại Old Trafford, Louro làm việc trong 3 mùa, góp phần xây dựng tập thể thủ môn chất lượng với những cái tên như David De Gea, Sergio Romero hay Sam Johnstone.

Trên mạng xã hội, De Gea đăng tải hình ảnh người thầy cũ kèm dòng chữ ngắn gọn: "Rest in Peace", như một lời tiễn biệt xúc động. Trong quãng thời gian Louro làm việc, MU giành Europa League và League Cup.

Trước đó, ông cũng góp mặt trong thành phần ban huấn luyện Chelsea, Inter Milan và Porto. Đây là đều là những nơi Mourinho để lại dấu ấn đậm nét.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện đầu những năm 2000, Louro là thủ môn chuyên nghiệp, từng khoác áo Benfica, Porto và Vitoria Setubal, đồng thời có 23 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhiều CLB lớn như MU, Chelsea, Benfica hay Porto đều gửi lời chia buồn, tri ân những đóng góp của ông. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương tới một chuyên gia tận tụy, âm thầm đứng sau thành công của nhiều thế hệ thủ môn.

Minh Nghi

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Huyền thoại Chelsea sắp sang Việt Nam

Người hâm mộ Chelsea tại Việt Nam đón tin vui khi huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink sẽ trực tiếp góp mặt trong một sự kiện giao lưu quy mô toàn cầu diễn ra tại Hà Nội.

Tối hậu thư vụ Rashford

MU yêu cầu Barcelona trả đủ 30 triệu euro cho Marcus Rashford hoặc tiền đạo người Anh sẽ trở lại Old Trafford trong hè 2026.

Mainoo được gọi trở lại tuyển Anh

Kobbie Mainoo chính thức được triệu tập trở lại tuyển Anh, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản vào cuối tháng này.

