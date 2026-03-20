Cựu HLV thủ môn MU qua đời ở tuổi 67

Bóng đá châu Âu đón nhận tin buồn khi cựu HLV thủ môn Silvino Louro qua đời ở tuổi 67 sau sự nghiệp dài và để lại nhiều dấu ấn.

Ông Silvino Louro trong thời gian làm việc cùng Mourinho ở Old Trafford.

Thông tin được Real Madrid xác nhận trong thông báo chính thức. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những CLB từng gắn bó với ông. Louro làm việc tại đây trong giai đoạn 2010-2013, giữ vai trò HLV thủ môn.

Tên tuổi của Silvino Louro gắn liền với HLV Jose Mourinho. Ông theo chân chiến lược gia người Bồ Đào Nha tới nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU năm 2016. Tại Old Trafford, Louro làm việc trong 3 mùa, góp phần xây dựng tập thể thủ môn chất lượng với những cái tên như David De Gea, Sergio Romero hay Sam Johnstone.

Trên mạng xã hội, De Gea đăng tải hình ảnh người thầy cũ kèm dòng chữ ngắn gọn: "Rest in Peace", như một lời tiễn biệt xúc động. Trong quãng thời gian Louro làm việc, MU giành Europa League và League Cup.

Trước đó, ông cũng góp mặt trong thành phần ban huấn luyện Chelsea, Inter Milan và Porto. Đây là đều là những nơi Mourinho để lại dấu ấn đậm nét.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện đầu những năm 2000, Louro là thủ môn chuyên nghiệp, từng khoác áo Benfica, Porto và Vitoria Setubal, đồng thời có 23 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhiều CLB lớn như MU, Chelsea, Benfica hay Porto đều gửi lời chia buồn, tri ân những đóng góp của ông. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương tới một chuyên gia tận tụy, âm thầm đứng sau thành công của nhiều thế hệ thủ môn.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

