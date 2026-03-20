Tiết lộ mới về sân 2 tỷ bảng của MU

Kế hoạch xây dựng sân vận động mới của MU đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, đe dọa tham vọng lớn của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe.

Kế hoạch xây sân vận động 2 tỷ bảng của MU gặp trở ngại.

Hơn một năm trước, “Quỷ đỏ” công bố những hình ảnh ý tưởng về sân vận động mới với sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi, dự kiến thay thế Old Trafford. Theo kế hoạch ban đầu, dự án khởi công vào năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030, kịp phục vụ mùa giải 2030/31.

Tuy nhiên, tiến độ đang bị ảnh hưởng bởi nhiều trở ngại, trong đó lớn nhất là quá trình đàm phán mua lại khu đất quan trọng từ công ty Freightliner. Dù phía Freightliner được cho là ủng hộ dự án, họ có thể chưa thể bàn giao toàn bộ khu đất trước năm 2031, muộn hơn một năm so với kế hoạch khai trương mà Sir Jim Ratcliffe đề ra.

Nguồn tin từ báo chí Anh cho biết dù có thể cho phép một phần công việc xây dựng diễn ra trong thời gian chuyển giao, trên thực tế, phạm vi triển khai vẫn còn hạn chế. Điều này khiến mốc hoàn thành vào năm 2030 gần như không còn khả thi.

Trước tình hình đó, tập đoàn INEOS cùng đối tác thiết kế đang cân nhắc điều chỉnh phương án. Một trong những thay đổi đáng chú ý là khả năng loại bỏ thiết kế mái vòm dạng “lều” từng được công bố trong bản ý tưởng.

Được biết, riêng phần mái che này có thể tiêu tốn khoảng 200 triệu bảng trong tổng ngân sách dự án lên tới 2 tỷ bảng, con số vốn đã bị đánh giá là đầy tham vọng. Việc loại bỏ chi tiết tốn kém này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm sự phụ thuộc vào khu đất của Freightliner.

Hiện tại, các phương án thiết kế thay thế đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU vẫn phải đưa ra quyết định quan trọng nếu muốn đưa dự án sân vận động mới trở lại đúng quỹ đạo.

