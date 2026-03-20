Ngoại hạng Anh chuẩn bị 'luật mới' về tiền bạc

Premier League chuẩn bị áp dụng hệ thống quy định tài chính mới, cho phép linh hoạt ngân sách nhưng đi kèm án phạt nặng nếu vượt trần.

Premier League áp dụng luật cân bằng tài chính cho mùa giải 2026/27.

Premier League đang tiến gần đến việc thay đổi toàn diện quy định tài chính, với mô hình Squad Cost Ratio (SCR) thay thế hệ thống PSR hiện tại từ mùa giải 2026/27.

Mục tiêu của điều chỉnh này là tạo sự cân bằng giữa tính linh hoạt và kỷ luật tài chính. Theo đề xuất mới, các CLB được phép chi tối đa 85% doanh thu cho chuyển nhượng, lương cầu thủ và phí môi giới.

Điểm đáng chú ý là nếu không sử dụng hết ngân sách trong hai mùa liên tiếp, đội bóng có thể chuyển tối đa 10% phần còn lại sang giai đoạn sau.

Trong một số trường hợp đặc biệt, mức chi tiêu có thể được nâng lên tới 115%. Tuy nhiên, nếu vượt ngưỡng này, CLB sẽ bị phạt tiền và trừ 6 điểm bắt buộc. Đây được xem là cơ chế vừa khuyến khích quản lý tài chính dài hạn, vừa răn đe những hành vi chi tiêu vượt kiểm soát.

Đề xuất thay đổi do Brighton & Hove Albion khởi xướng và nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ 20 CLB tại giải đấu. Premier League dự kiến hoàn tất việc thông qua trước khi mùa giải hiện tại khép lại.

Quy định mới của Premier League cũng tạo ra sự khác biệt so với chuẩn của UEFA, nơi áp dụng giới hạn 70% cho các CLB tham dự cúp châu Âu. Điều này làm dấy lên lo ngại về khoảng cách tài chính ngày càng lớn giữa bóng đá Anh và phần còn lại của lục địa.

Đáng chú ý, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Premier League vừa trải qua một tuần đáng thất vọng tại Champions League. Chỉ Arsenal và Liverpool vào tứ kết, trong khi các đại diện còn lại đều bị loại với những thất bại nặng nề.

Sức mạnh tài chính vẫn là lợi thế lớn của Premier League. Nhưng hiệu quả trên sân cỏ đang đặt ra những câu hỏi chưa có lời đáp.

