Neymar bị huyền thoại Premier League 'chê thẳng mặt'

  • Thứ sáu, 20/3/2026 05:40 (GMT+7)
Những ý kiến trái chiều từ dàn cựu danh thủ Anh một lần nữa đẩy Neymar vào tâm điểm tranh luận về đẳng cấp thực sự.

Neymar đang vấp phải nhiều tranh cãi.

Trong chương trình WeAreTheOverlap, Neymar trở thành chủ đề gây tranh cãi khi được đặt lên bàn cân với các huyền thoại Premier League. Những quan điểm thẳng thắn, thậm chí có phần gay gắt, cho thấy khoảng cách trong cách nhìn nhận về vị thế của ngôi sao người Brazil.

Cựu sao MU, Roy Keane không ngần ngại đưa ra đánh giá dứt khoát: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Thierry Henry đều “cửa trên” Neymar. Quan điểm này nhanh chóng được cựu hậu vệ MU, Gary Neville bổ sung khi ông cho rằng Mohamed Salah cũng xứng đáng được xếp trên cầu thủ Brazil.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Cựu tiền đạo Arsenal, Ian Wright phản đối việc đưa Salah vào so sánh, cho rằng tiền đạo người Ai Cập “chưa đủ trình” nếu đặt cạnh Neymar, một cầu thủ có kỹ năng cá nhân và khả năng tạo đột biến ở đẳng cấp hiếm có.

Neymar, Premier League anh 1

Neymar vẫn là trung tâm của sự chú ý mỗi khi được đưa ra nhận định

Wayne Rooney lại mang đến góc nhìn đáng chú ý hơn. Cựu danh thủ Manchester United thừa nhận chưa từng xem Neymar là một cầu thủ thuộc “nhóm tinh hoa” của bóng đá thế giới.

Theo Rooney, ngay cả trong giai đoạn khoác áo Barcelona, Neymar vẫn chỉ đóng vai phụ phía sau Lionel Messi, thay vì trở thành trung tâm thực sự.

Trong khi đó, Jill Scott, cựu tuyển thủ nữ Anh, đưa ra lựa chọn khác khi đánh giá cao Sadio Mane, một cái tên từng tỏa sáng rực rỡ tại Premier League và Champions League.

Những tranh luận này phản ánh một thực tế: Neymar luôn là trường hợp đặc biệt. Anh sở hữu tài năng thiên bẩm, kỹ thuật thượng thừa và những khoảnh khắc bùng nổ hiếm có. Nhưng sự nghiệp của tiền đạo Brazil cũng gắn liền với tranh cãi, từ quyết định rời Barcelona đến những giai đoạn chấn thương và thiếu ổn định.

Câu hỏi vì thế vẫn còn bỏ ngỏ: Neymar là thiên tài chưa trọn vẹn, hay đơn giản là chưa bao giờ đạt tới chuẩn mực “tinh hoa” như Messi hay Ronaldo?

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.

Thái Viên

Neymar Premier League Neymar Wayne Rooney Ronaldo Henry Roy Keane

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

