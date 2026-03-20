Neymar bị huyền thoại Premier League 'chê thẳng mặt'

Những ý kiến trái chiều từ dàn cựu danh thủ Anh một lần nữa đẩy Neymar vào tâm điểm tranh luận về đẳng cấp thực sự.

Neymar đang vấp phải nhiều tranh cãi.

Trong chương trình WeAreTheOverlap, Neymar trở thành chủ đề gây tranh cãi khi được đặt lên bàn cân với các huyền thoại Premier League. Những quan điểm thẳng thắn, thậm chí có phần gay gắt, cho thấy khoảng cách trong cách nhìn nhận về vị thế của ngôi sao người Brazil.

Cựu sao MU, Roy Keane không ngần ngại đưa ra đánh giá dứt khoát: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Thierry Henry đều “cửa trên” Neymar. Quan điểm này nhanh chóng được cựu hậu vệ MU, Gary Neville bổ sung khi ông cho rằng Mohamed Salah cũng xứng đáng được xếp trên cầu thủ Brazil.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Cựu tiền đạo Arsenal, Ian Wright phản đối việc đưa Salah vào so sánh, cho rằng tiền đạo người Ai Cập “chưa đủ trình” nếu đặt cạnh Neymar, một cầu thủ có kỹ năng cá nhân và khả năng tạo đột biến ở đẳng cấp hiếm có.

Neymar vẫn là trung tâm của sự chú ý mỗi khi được đưa ra nhận định

Wayne Rooney lại mang đến góc nhìn đáng chú ý hơn. Cựu danh thủ Manchester United thừa nhận chưa từng xem Neymar là một cầu thủ thuộc “nhóm tinh hoa” của bóng đá thế giới.

Theo Rooney, ngay cả trong giai đoạn khoác áo Barcelona, Neymar vẫn chỉ đóng vai phụ phía sau Lionel Messi, thay vì trở thành trung tâm thực sự.

Trong khi đó, Jill Scott, cựu tuyển thủ nữ Anh, đưa ra lựa chọn khác khi đánh giá cao Sadio Mane, một cái tên từng tỏa sáng rực rỡ tại Premier League và Champions League.

Những tranh luận này phản ánh một thực tế: Neymar luôn là trường hợp đặc biệt. Anh sở hữu tài năng thiên bẩm, kỹ thuật thượng thừa và những khoảnh khắc bùng nổ hiếm có. Nhưng sự nghiệp của tiền đạo Brazil cũng gắn liền với tranh cãi, từ quyết định rời Barcelona đến những giai đoạn chấn thương và thiếu ổn định.

Câu hỏi vì thế vẫn còn bỏ ngỏ: Neymar là thiên tài chưa trọn vẹn, hay đơn giản là chưa bao giờ đạt tới chuẩn mực “tinh hoa” như Messi hay Ronaldo?