Neymar không cứu nổi Santos

Neymar ghi bàn nhưng Santos để thua cay đắng 1-2 trước Internacional ở vòng 7 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Neymar để lại dấu ấn khi góp công gỡ hòa cho Santos.

Sáng 19/3, Neymar có trận thứ hai liên tiếp ra sân từ đầu trong màn so tài tại sân Vila Belmiro trước Internacional. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bất ổn khi để Internacional mở tỷ số trước, sau sai lầm phản lưới nhà của hậu vệ Ze Ivaldo ngay đầu hiệp hai.

Trong khó khăn, Neymar lên tiếng. Phút 56, anh ghi bàn từ chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Santos. Ngôi sao của Santos tiếp tục là điểm nhấn chính trận này, khi có một số pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt.

Thế nhưng, một mình anh không thể cứu cả đội Santos. Những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục trở thành điểm nhấn tiêu cực của đội chủ nhà trận này. Phút bù giờ 90+5, Johan Carbonero ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Internacional.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp, Santos không thắng. Neymar cũng chưa nếm mùi chiến thắng tại giải VĐQG Brazil kể từ khi trở lại sau chấn thương. Với kết quả này, Santos rơi xuống vị trí 16 ở nửa dưới trên BXH Serie A, chỉ cách nhóm xuống hạng 1 điểm.

