Neymar không cứu nổi Santos

  • Thứ năm, 19/3/2026 10:13 (GMT+7)
Neymar ghi bàn nhưng Santos để thua cay đắng 1-2 trước Internacional ở vòng 7 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Sáng 19/3, Neymar có trận thứ hai liên tiếp ra sân từ đầu trong màn so tài tại sân Vila Belmiro trước Internacional. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bất ổn khi để Internacional mở tỷ số trước, sau sai lầm phản lưới nhà của hậu vệ Ze Ivaldo ngay đầu hiệp hai.

Trong khó khăn, Neymar lên tiếng. Phút 56, anh ghi bàn từ chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Santos. Ngôi sao của Santos tiếp tục là điểm nhấn chính trận này, khi có một số pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt.

Thế nhưng, một mình anh không thể cứu cả đội Santos. Những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục trở thành điểm nhấn tiêu cực của đội chủ nhà trận này. Phút bù giờ 90+5, Johan Carbonero ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Internacional.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp, Santos không thắng. Neymar cũng chưa nếm mùi chiến thắng tại giải VĐQG Brazil kể từ khi trở lại sau chấn thương. Với kết quả này, Santos rơi xuống vị trí 16 ở nửa dưới trên BXH Serie A, chỉ cách nhóm xuống hạng 1 điểm.

Tường Linh

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

