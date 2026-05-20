Man City gục ngã, Arsenal vô địch Premier League

Rạng sáng 20/5, Manchester City hòa Bournemouth 1-1, qua đó giúp Arsenal vô địch sớm một vòng đấu.

Sau 22 năm chờ đợi, 3 mùa giải về nhì liên tiếp, Arsenal đã chấm dứt cơn khát danh hiệu với chức vô địch Anh thứ 14, đồng thời là ngôi vương Ngoại hạng Anh thứ 4 trong lịch sử.

Man City gục ngã giúp thầy trò Mikel Arteta ngay lập tức đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả vòng 38, do họ đã hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến 4 điểm. Trận hòa tai hại 3-3 trước Everton của Man City, nơi Marc Guehi mắc sai lầm, chính là bước ngoặt cho cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City không thể ngăn Arsenal vô địch.

Ngay từ đầu trận, City chủ động dâng cao và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Antoine Semenyo liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ bên cánh phải, trong khi Jeremy Doku buộc thủ môn Dorde Petrovic phải trổ tài cứu thua. Erling Haaland cũng có cơ hội mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh bị hàng thủ Bournemouth cản phá ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, Bournemouth mới là đội tạo nên khác biệt. Phút giữa hiệp một, Junior Kroupi tận dụng đường chuyền của Adrien Truffert trước khi xoay người tung cú sút hiểm hóc đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục ép sân nhưng sự xuất sắc của Petrovic cùng hàng thủ Bournemouth khiến đội chủ nhà rơi vào bế tắc. Đội khách thậm chí còn tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm hơn, với những cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc của Rayan và David Brooks.

Pep và học trò bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều sau khi thông tin ông rời đi xuất hiện trên báo chí.

Nỗ lực của City chỉ giúp họ có bàn gỡ muộn màng khi Haaland dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán sau một tình huống bóng dội cột. Dẫu vậy, một cuộc lội ngược dòng đã không xảy ra.

Kết quả này khép lại mùa giải nhiều biến động của Man City. Họ vẫn giành được hai cúp quốc nội, nhưng thất bại trong cuộc đua Premier League và tương lai bất định của thuyền trưởng Pep Guardiola khiến mùa bóng trở nên kém trọn vẹn.

Trong khi đó, Bournemouth tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình khi nối dài chuỗi 17 trận bất bại và chính thức giành vé dự Europa League mùa tới.

Bảng xếp hạng Premier League.



Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD