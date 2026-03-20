MU cảnh giác trước tài năng 19 tuổi

Tài năng 19 tuổi của Bournemouth, Rayan đang nổi lên như mối đe dọa lớn nhất với MU trước cuộc đối đầu tại Premier League.

Manchester United bước vào trận gặp Bournemouth thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh lúc 3h ngày 21/3 với tâm thế hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Dưới thời HLV Michael Carrick, MU đang dần lấy lại sự ổn định và hướng đến mục tiêu duy trì chuỗi phong độ tích cực.

Tuy nhiên, Bournemouth không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng của HLV Andoni Iraola đang trải qua 10 trận bất bại liên tiếp. Dù 4 trận gần nhất chỉ hòa, họ vẫn cho thấy sự lì lợm và tổ chức tốt.

Trong bối cảnh đó, Rayan nổi lên như cái tên đáng chú ý nhất.

Gia nhập Bournemouth từ Vasco da Gama với giá 24,7 triệu bảng hồi tháng 1, cầu thủ 19 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn. Anh được đưa về để thay thế Antoine Semenyo, người chuyển sang Manchester City. Và chỉ sau thời gian ngắn, Rayan cho thấy mình không phải phương án tình thế.

Hai bàn thắng không phải con số quá ấn tượng. Nhưng cách anh tạo ra nguy hiểm mới là điều khiến đối thủ phải dè chừng. Tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo giúp Rayan trở thành mũi khoan trực diện vào hàng thủ đối phương.

MU hiểu rõ điều đó.

Hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” sẽ phải đặc biệt cảnh giác với những pha bứt tốc phía sau lưng hậu vệ, thứ vũ khí mà Rayan sử dụng rất hiệu quả. Anh không cần nhiều khoảng trống để tạo ra khác biệt.

Phong độ tốt cũng giúp Rayan lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Brazil. Tại đây, anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng Casemiro và Matheus Cunha, hai cái tên quen thuộc với MU.

Ở tuổi 19, việc được gọi lên tuyển quốc gia là bước tiến lớn. Nhưng đó cũng là áp lực. Rayan cần chứng minh rằng mình xứng đáng, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần.

Trước khi đối đầu MU, Rayan kịp để lại dấu ấn khi chạm trán một đội thuộc top 4 Premier League là Aston Villa. Anh ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 hồi đầu tháng 2.

Giờ đây, thử thách mang tên Manchester United sẽ là bài kiểm tra tiếp theo.

Với Rayan, đây là cơ hội để khẳng định mình trước một trong những CLB lớn nhất nước Anh. Với MU, đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng họ không được phép chủ quan.

Trong những trận đấu như thế này, khác biệt có thể đến từ một khoảnh khắc. Và Rayan là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc đó.

